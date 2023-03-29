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DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini revize etti

DSÖ, yaşlı ve risk altındakiler için Covid-19 aşısı ve hatırlatma dozları önerirken sağlıklı çocuk ve ergenlerin aşıya mutlak ihtiyaç duymayabileceğini belirtti

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini revize etti
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AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 aşılama önerilerini, salgının yeni bir aşaması için revize ederken sağlıklı çocuklar ve ergenlerin mutlaka bir aşıya ihtiyaç duymayabileceği ancak yaşlı ve risk altındaki grubun son aşısından 6 ila 12 ay sonra hatırlatma dozunu alabileceği belirtildi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Örgüt'ün bağışıklama uzmanlarından oluşan Stratejik Danışma Grubu'nun (SAGE), Omicron'un etkisini ve enfeksiyon ile aşılama nedeniyle nüfus düzeyindeki yüksek bağışıklığı yansıtmak için Covid-19 aşılarının kullanımına öncelik verilmesine yönelik yol haritasını revize etti.

Yol haritasına göre SAGE, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan ölüm ve ciddi hastalık riski en yüksek olan kişileri korumaya öncelik vermeye ve dirençli sağlık sistemlerini devam ettirmeye odaklanmayı sürdürdü.

Aşılamada hatırlatma dozları ve bunların aralıkları hakkında gözden geçirilmiş tavsiyeler yer alırken Covid-19 aşılaması için yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç öncelikli gruba değinildi.

Yüksek öncelikli grup, yaşlı yetişkinleri içerirken orta öncelikli grupta ayrıca bir hastalığı olmayan sağlıklı yetişkinler (50-60 yaş altı), düşük öncelikli grupta ise 6-17 yaş arasındaki sağlıklı çocuklar ve ergenler yer aldı.

Yaygın enfeksiyon ve aşılama nedeniyle dünya çapında yüksek düzeyde nüfus bağışıklığı göz önüne alındığında, aşılamadaki esas amaç ciddi hastalık ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya olanların aşılanmasına odaklamak oldu.

COVID-19 AŞILARI HER YAŞ İÇİN GÜVENLİ

Yüksek öncelikli popülasyon grubundaki yaşlı yetişkinler ve diğer önemli risk faktörlerine sahip gençler için son aşıdan 6 veya 12 ay sonra ek hatırlatma dozu önerildi.

Ortak öncelikli grup için de aşılama ve hatırlatma dozları tavsiye ediliyor.

Düşük öncelikli gruptaki sağlıklı çocuk ve ergenlerin ise mutlaka aşılanmasını önerilmezken bu grup için ülkelerin hastalık yükü ve maliyet gibi faktörlere dayalı aşılamayı düşünmesi gerektiğini belirtildi.

Covid-19 aşılarının ve ilave dozların her yaş için güvenli olduğu da belirtildi.

SAGE Başkanı Hanna Nohynek, "Yeni yol haritasının çoğunlukla yaşlı yetişkinler ve ciddi hastalık riski altında olanların aşılanmasının önemini yeniden vurguluyor" ifadesini kullandı.

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