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DSÖ'den deprem açıklaması: 23 milyona yakın insan etkilenebilir

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada, depremin 23 milyona yakın insanı etkileyebileceği bildirildi

DSÖ'den deprem açıklaması: 23 milyona yakın insan etkilenebilir
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HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan büyük depremden 23 milyona kadar insanın etkilenebileceği uyarısında bulunularak, uzun vadeli yardım sözü verildi.

DSÖ'nün kıdemli acil durum sorumlusu Adelheid Marschang, verdiği demeçte "Olaya genel bakış haritaları, yaklaşık beş milyon savunmasız nüfus da dahil olmak üzere potansiyel olarak 23 milyon insanın maruz kaldığını gösteriyor" dedi.

Marschang, "Sivil altyapı ve potansiyel olarak sağlık altyapısı, başta Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısı olmak üzere, etkilenen bölge genelinde zarar gördü" ifadelerini kullandı.

"ZAMANA KARŞI YARIŞ SÖZ KONUSU"

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM sağlık kuruluşunun bölgeye acilen yardım gönderdiğini açıklayarak "Artık zamana karşı bir yarış söz konusu" dedi.

Ghebreyesus, sözlerini şöyle sürdürdü: "Acil durum malzemelerini seferber ediyoruz. Yaralılara ve en savunmasız durumdakilere temel sağlık hizmetleri sağlamak üzere DSÖ acil sağlık ekipleri ağını harekete geçirdik."

Marschang, yıllardır süren savaş nedeniyle zaten yıkıma uğramış olan kuzey Suriye'de durumun daha da vahim olduğu kaydederken, şunları dile getirdi: "Depremin yol açtığı hasar nedeniyle yardımların sınırdan kuzeybatı Suriye'ye geçişi büyük olasılıkla sekteye uğrayacak ya da uğradı bile."

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, "Önümüzdeki kritik saatler ve günlerde, her iki ülke de iyileşip yeniden inşa edilirken gelecek aylar ve yıllarda her iki ülkedeki yetkilileri desteklemek için tüm ortaklarla yakın bir şekilde çalışacağız" sözünü verdi.

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