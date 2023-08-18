Şimdiye kadar, birkaç ülkeden varyantın yalnızca birkaç örneği rapor edildi" ifadeleri yer aldı.

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7 VARYANT GÖZLEM ALTINDA

Bu varyantı ve yayılma boyutunu anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu ancak mutasyonların sayısının dikkat çekici olduğu kaydedilen açıklamada, "DSÖ, daha fazlasını öğrendikçe ülkeleri ve halkı güncelleyecek" ifadesi kullanıldı.