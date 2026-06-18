Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık DSÖ: Hantavirüs vakalarında 3 haftadır artış yok

        DSÖ: Hantavirüs vakalarında 3 haftadır artış yok

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 09:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DSÖ: Hantavirüs vakalarında 3 haftadır artış yok
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

        DSÖ'ye bildirilen vaka sayısının 13 olarak kaldığını belirten Ghebreyesus, "Yaklaşık 3 haftadır yeni vaka bildirilmedi. Ölü sayısı 3'te kaldı ve bir aydan fazla süredir yeni can kaybı bildirilmedi." ifadelerini kullandı.

        Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili genel durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini kaydetti.

        HANTAVİRÜS

        Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

        Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

        Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Haziran 2026 (NATO'dan Türkiye'ye Ek Savunma Sistemi)

        Bahçeli'den erken seçim mesajı. CHP'de kritik çarşamba. Anlaşma imzalandı, Hürmüz açıldı. Netanyahu eleştirilerin hedefinde. Tel Aviv anlaşmadan memnun değil. NATO'dan Türkiye'ye ek savunma sistemi. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Gol düellosunda kazanan İngiltere!
        Gol düellosunda kazanan İngiltere!
        5 bölgede sağanak uyarısı... 19 kent için 'sarı' alarm!
        5 bölgede sağanak uyarısı... 19 kent için 'sarı' alarm!
        Apple ürünlerine zam geliyor
        Apple ürünlerine zam geliyor
        ABD ile İran mutabakat zaptını imzaladı
        ABD ile İran mutabakat zaptını imzaladı
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!