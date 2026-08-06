Türk savunma sanayiinde yükseliş yılı

ASELSAN’ın 2026’nın ilk yarısına ilişkin sonuçları da bu dönüşümün en çarpıcı fotoğraflarından birini ortaya koydu. ASELSAN yalnızca altı ayda 4,9 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Bakiye siparişlerini 23,2 milyar dolara çıkardı. Hasılatını reel olarak yüzde 25 artırarak 88,5 milyar TL’ye ulaştırdı. Daha önemlisi, şirket büyürken geleceğe yaptığı yatırımın hızını da artırdı. ASELSAN’ın ilk altı ayda Ar-Ge harcamaları yüzde 41 artışla 804 milyon dolara, kapasite ve yüksek teknoloji yatırımları ise yüzde 195 artışla 323 milyon dolara yükseldi. Bu tablo, savunma sanayiinde Türkiye’nin artık “ürün yapan ülke” aşamasından “yüksek teknoloji ekosistemi kuran ve bunu dünyaya satan ülke” aşamasına geçtiğini gösteriyor.

248 MİLYON DOLARDAN 11 MİLYAR DOLARA

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Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatındaki sıçramanın büyüklüğü, uzun dönemli karşılaştırmada daha net görülüyor. 2002’de yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2024’te yaklaşık 7,1 milyar dolara, 2025’te ise 10,054 milyar dolara çıktı. 23 yılda yaklaşık 40 katlık bir artış yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın verilerine göre 2002’de dünya savunma sanayii devleri arasında hiçbir Türk şirketi bulunmazken, 2025 itibarıyla dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde ASELSAN 43’üncü, TUSAŞ 47’nci, ROKETSAN 71’inci, ASFAT 78’inci ve MKE 80’inci sıraya yükseldi. Bu rakam, dönüşümün yalnızca ihracat miktarından ibaret olmadığını anlatıyor. Türkiye artık dünya savunma sanayiinde beş şirketini ilk 80 içine sokabilen bir ülke. 2026’nın ilk yarısı, bu yükselişin hız kesmediğini gösteriyor. Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Haziran 2026 döneminde 4,67 milyar dolara ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 arttı. Son 12 aylık ihracat ise ilk kez 11 milyar dolar eşiğini geçti.

ASELSAN ARTIK TEKNOLOJİ GÜCÜ

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ASELSAN’ın açıkladığı rakamlarda asıl dikkat çekici olan, 4,9 milyar dolarlık yeni sözleşme kadar, bu sözleşmelerin hangi alanlarda yoğunlaştığı. Hava savunma, radar, elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, haberleşme, İHA ve İDA faydalı yükleri, yapay zekâ destekli kent güvenliği, uzay ve uydu sistemleri, güdümlü mühimmat… Bu alanların ortak özelliği, savunma sanayiinin gelecekteki savaş mimarisinin merkezinde bulunmaları. ASELSAN’ın 2025’te imzaladığı ihracat sözleşmelerinin toplamı da 2 milyar doların üzerine çıkmıştı. Bu rakam 2021’de 267 milyon dolar, 2022’de 415 milyon dolar, 2023’te 601 milyon dolar, 2024’te ise 1,017 milyar dolar seviyesindeydi. 2025’teki sıçrama, ihracat odaklı büyüme stratejisinin ölçeğini açık biçimde ortaya koydu. ASELSAN’ın ihracatı artık tek bir bölgeye yaslanmıyor. Şirketin 2026 yatırımcı sunumuna göre ASELSAN 95 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirketin Azerbaycan, Malezya, Ukrayna, Şili, BAE, Kazakistan, Polonya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Endonezya, Nijerya, Filipinler, Cezayir, Romanya, Özbekistan ve Balkanlar dahil çok geniş bir coğrafyada ofis, iştirak veya pazarlama yapılanması bulunuyor. Bu nedenle ASELSAN’ın gelecekteki hikâyesi yalnızca “Çelik Kubbe” değil.

Çelik Kubbe, ASELSAN’ın küresel teknoloji portföyünün Türkiye’deki vitrini.

POLONYA’DAN AZERBAYCAN’A ELEKTRONİK HARP İHRACATI

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ASELSAN’ın ihracat modelindeki dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri Polonya. Şirket, Polonya’ya 410 milyon dolar tutarında elektronik harp sistemleri ihracatı için sözleşme imzaladı. Sözleşme, NATO üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji ürünü doğrudan ihracat olması bakımından stratejik önem taşıyor. Azerbaycan ise ASELSAN’ın teknoloji ihracatında özel bir yere sahip. ASELFLIR-500 elektro-optik keşif/gözetleme sistemi Azerbaycan’a ihraç edildi. TOLUN mühimmatının da Azerbaycan’a yönelik ihracat çalışmaları yürütüldü. Şirket ayrıca Asya-Pasifik bölgesindeki müşterilere uzaktan kumandalı silah sistemleri, radar, ataletsel navigasyon, dost-düşman tanıma ve elektronik harp çözümleri ihraç ediyor. 2026’da da tablo değişmedi. ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yükleri için 114,7 milyon dolarlık yeni satış sözleşmeleri imzaladı. Türkiye artık sadece platform ihraç etmiyor; platformların beynini, gözünü, kulağını ve sinir sistemini ihraç ediyor.

BAYKAR TÜRKİYE’NİN İHRACAT LOKOMOTİFİ

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Baykar, Türk savunma sanayiinin ihracat hikâyesinde ayrı bir başlık. Baykar 2025’te 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplam gelirlerinin yüzde 88’i yurt dışı satışlardan oluştu. Şirket, üç yıl üst üste dünya SİHA ihracat pazarında liderliğini sürdürdü. Baykar’ın ihracat sözleşmeleri 39 ülkeye ulaşmış durumda. Bunların 36’sı Bayraktar TB2, 16’sı Bayraktar AKINCI için imzalanmış sözleşmeler. Buradaki stratejik fark önemli: ASELSAN’ın ağırlığı elektronik, radar, hava savunma ve elektronik harp teknolojilerindeyken; Baykar, İHA/SİHA platformları üzerinden küresel pazar oluşturuyor. Türkiye’nin savunma ihracatında iki farklı damar böylece birleşiyor: Platform + teknoloji.Ve asıl güç burada ortaya çıkıyor.

TUSAŞ KAAN İLE YENİ BİR LİGE GEÇTİ

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TUSAŞ ise Türkiye’nin havacılık ihracatını farklı bir seviyeye taşıyor. TUSAŞ’ın 2025 ihracat şampiyonları sıralamasında sektör genelinde üçüncü, hava taşıtları, motorları ve parçaları kategorisinde ise birinci olması dikkat çekiyor. İHA kategorisinde de Baykar’ın ardından ikinci sırada yer aldı. TUSAŞ’ın ihracat portföyünün geleceği ise yalnızca ANKA, AKSUNGUR, HÜRKUŞ veya GÖKBEY ile sınırlı değil. KAAN, Türkiye’nin havacılık ihracatında oyunun kurallarını değiştirebilecek proje.Endonezya ile imzalanan sözleşme kapsamında 48 KAAN savaş uçağının ihraç edilmesi planlanıyor. Anlaşma yalnızca uçak satışını değil; yerel üretim kabiliyeti geliştirilmesini, eğitim ve kapsamlı sanayi iş birliğini de içeriyor. TUSAŞ’ın Avrupa kapısını da HÜRJET açıyor. İspanya, HÜRJET programı kapsamında 30 uçağa kadar tedarik planını ortaya koydu. Airbus ve İspanyol şirketleriyle kurulan iş birliği, Türk savunma sanayii açısından Avrupa pazarına girişte kritik bir eşik oluşturuyor. Türkiye artık sadece insansız hava aracı satan değil, Avrupa’ya insanlı jet uçağı ve Asya’ya savaş uçağı ihraç etmeye hazırlanan bir ülke konumuna geliyor.

ROKETSAN FÜZE VE MÜHİMMAT İHRACATINDA SESSİZ DEV

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ROKETSAN, 2025’te ihracatını 750 milyon doların üzerine taşıdı. Şirketin ihracatı yıllık bazda yüzde 50’den fazla büyüdü. ROKETSAN’ın 2025 ihracat şampiyonları içinde roket ve güdümlü füze sistemleri kategorisinde birinci olması da tesadüf değil. Şirketin ihracat coğrafyasında Asya-Pasifik’in ağırlığı giderek artıyor. Endonezya bunun en somut örneklerinden biri. 2025’te ROKETSAN ile Endonezya arasında ATMACA gemisavar füzesi ve ATMACA silah sistemi tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı. Bunun yanında Endonezya’da füze teknolojilerinde montaj, yerli üretim ve sürdürülebilirlik kapasitesi oluşturulmasına yönelik ortak girişim modeli de gündeme geldi. ROKETSAN ayrıca Endonezya Savunma Bakanlığı için iki deniz platformuna ATMACA Silah Sistemi entegrasyonu konusunda Sefine Tersanesi ile sözleşme imzaladı. Yani ROKETSAN’ın ihracat modeli de değişiyor: Mühimmat sat → silah sistemi sat → platforma entegre et → teknoloji ve üretim kabiliyeti transfer et.Bu, klasik silah satışından çok daha yüksek katma değerli bir model.

HAVELSAN SİSTEMİN “BEYNİNİ” İHRAÇ EDİYOR

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HAVELSAN, kamuoyunda ASELSAN, Baykar veya TUSAŞ kadar görünür olmasa da savunma sanayiinin geleceğinde kritik olan başka bir alanda uzmanlaşıyor: Yazılım, komuta-kontrol, simülasyon, savaş yönetim sistemleri ve dijital altyapı.HAVELSAN 2024’te 24’ten fazla ülkede projeler yürüttüğünü açıkladı. Romanya’da Karadeniz kıyı gözetleme sistemi SCOMAR’ın modernizasyonunu gerçekleştirirken, Pakistan ve Endonezya deniz platformlarında ADVENT savaş yönetim sistemiyle yer aldı. ADVENT’in ihracat hikâyesi özellikle dikkat çekici.Pakistan, Endonezya, Ukrayna ve Nijerya gibi ülkeler ADVENT’i tercih eden ülkeler arasında bulunuyor. Endonezya’da ADVENT ve FLEETSTAR sistemleri KRI BELATI-622 hızlı hücum botunda hizmete girdi. Bu da Türk savunma sanayiinin başka bir yüzünü gösteriyor:“Türkiye artık yalnızca çelik, motor ve füze satmıyor; savaş gemisinin karar verme mekanizmasını da ihraç ediyor.”

SAVUNMA İHRACATINDA ÜRÜN DEĞİŞİMİ

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Son 20 yıldaki asıl dönüşüm, satılan ürünlerin niteliğinde görülüyor. Eskiden ağırlıklı olarak; zırhlı araç – mühimmat – silah – parça satılırken, bugün portföy giderek; SİHA – savaş uçağı – helikopter – radar – elektronik harp – hava savunma – akıllı mühimmat – gemisavar füze – savaş yönetim sistemi – uydu/uzay teknolojisi – yapay zekâ – otonom sistemler eksenine kayıyor. Bu değişim Türkiye’nin savunma sanayiindeki katma değerini oldukça yukarı taşıyor.Savunma Sanayii Başkanlığı’nın verileri de bunu destekliyor. Sektördeki firma sayısı 3 bin 500’ün üzerine, proje sayısı bin 400’ün üzerine çıkmış durumda. Sektörde doğrudan istihdam yaklaşık 100 bin kişi seviyesinde. 2025 itibarıyla savunma ve havacılık ihracatının 10 milyar doları aşması da bu ekosistemin artık küresel ölçekte bir üretim ve ihracat kapasitesine ulaştığını gösteriyor.

İHRACAT ŞAMPİYONLARI

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2025 yılı ihracat şampiyonları sıralaması, Türk savunma sanayiinin artık tek bir şirketin hikâyesi olmadığını ortaya koyuyor. Genel ihracat sıralaması:

1. ARCA Savunma

2. Baykar

3. TUSAŞ

4. TEI

5. ROKETSAN

6. ASELSAN

7. ASFAT

8. Otokar

9. SSTEK

10. Alp Havacılık

HAVELSAN da askeri deniz platformları ürün grubunda ikinci sırada yer aldı. Bu dağılım, Türkiye’nin savunma sanayiinde tek bir “amiral gemisi” değil, birbirini tamamlayan çoklu teknoloji kümeleri oluşturduğunu gösteriyor.

İHRACATTA SÜREKLİLİK

2024 ihracat şampiyonlarında da Baykar 1,831 milyar dolar, TUSAŞ 750 milyon dolar, ASFAT 644 milyon dolar, MKE 610 milyon dolar, TEI 390 milyon dolar, ASELSAN 217 milyon dolar, Otokar 193 milyon dolar ve ROKETSAN 179 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmişti. 2025’te ise şirketlerin sıralaması kadar dikkat çekici olan, bazı şirketlerin ihracat ölçeğini sıçrama şeklinde büyütmesi oldu.Örneğin Baykar’ın ihracatı 2,2 milyar dolara yükseldi. ROKETSAN 750 milyon dolar eşiğini aştı. ASELSAN’ın ihracat sözleşmeleri 2 milyar dolar seviyesini geçti. Burada bir metodolojik uyarı gerekiyor: İhracat geliri, ihracat sözleşmesi ve bakiye sipariş aynı şey değil.Örneğin ASELSAN’ın 2026’nın ilk yarısında açıkladığı 4,9 milyar dolarlık yeni sözleşme, şirketin o altı ayda kasasına 4,9 milyar dolar ihracat geliri girdiği anlamına gelmiyor. Bu tutar gelecekteki gelirlerin ve teslimatların sözleşme tabanını oluşturuyor. Tam da bu nedenle 23,2 milyar dolarlık bakiye sipariş çok önemli. Çünkü bu rakam, şirketin önündeki yıllar için oluşturduğu iş yükünün büyüklüğünü gösteriyor.

30 MİLYAR DOLARLIK EŞİK

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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un verdiği mesaj, şirketin gelecek perspektifini de ortaya koyuyor. 2025 sonunda 20 milyar doların üzerine çıkan bakiye siparişlerin, önümüzdeki dönemde 30 milyar dolar seviyesine taşınması hedefleniyor. Bu hedef gerçekleşirse ASELSAN’ın ölçeği Türkiye sınırları içinde değil, dünya savunma sanayii liginde daha da farklı bir yere oturacak. Üstelik bu büyüme yalnızca üretim kapasitesi artırılarak değil, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla gerçekleştiriliyor.2026’nın ilk yarısında; 804 milyon dolar Ar-Ge, 323 milyon dolar kapasite/yüksek teknoloji yatırımı gerçekleştirildi. Yatırım yapılan alanlar ise geleceğin savaş teknolojilerinin en kritik başlıkları:

* Kuantum hesaplama

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* Uydu teknolojileri

* Sualtı sistemleri

* İtki sistemleri

* Mikroelektronik

* Lazer teknolojileri

* Uzun menzilli güdümlü mühimmat

* Yapay zekâ

* Elektronik harp

* Hava savunma

Bu nedenle ASELSAN’ın büyümesini yalnızca finansal bir başarı olarak okumak eksik kalır. Bu, Türkiye’nin teknoloji egemenliği yatırımıdır.

OĞULBEY SAVUNMA FABRİKASI MODELİ

ASELSAN’ın Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımı bu dönüşümün fiziksel altyapısını oluşturuyor. 2025’te temeli atılan yatırım, Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayii yatırımı olarak tanımlandı. ASELSAN, 2026’nın üçüncü çeyreğinde yatırımın ilk fazında üretim faaliyetlerine başlamayı planlıyor. Bunun anlamı basit; “Türkiye artık sadece daha fazla ürün üretmeye değil, daha kısa sürede daha fazla ürünü, daha yüksek otomasyon ve robotik altyapıyla üretmeye hazırlanıyor.” ASELSAN’ın yalnızca altı ayda 19 yeni robotik otomasyon hattını devreye alması da bunun göstergesi.

TÜRKİYE’NİN YENİ SAVUNMA SANAYİİ MODELİ

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Bütün bu veriler yan yana konulduğunda ortaya yeni bir model çıkıyor. Baykar gökyüzünü, TUSAŞ savaş uçağı ve havacılık teknolojilerini, ASELSAN radarın, elektroniğin, hava savunmanın ve elektronik harbin beynini, ROKETSAN füze ve mühimmat teknolojilerini, HAVELSAN savaşın dijital beynini, ASFAT gemi ve askeri platformları, Otokar ve diğer şirketler kara platformlarını küresel pazarlara taşıyor. Bu şirketlerin ürünleri birbirinden bağımsız da değil. Tam tersine Türkiye’nin savunma sanayiindeki en önemli avantajlarından biri, ürünlerin birbiriyle entegre çalışabilmesi… Bir İHA’nın üzerinde ASELSAN elektro-optiği bulunabiliyor. Bir Türk mühimmatı ROKETSAN tarafından geliştirilebiliyor.Bir savaş gemisinin savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından geliştirilebiliyor.Bu sistemler aynı savunma mimarisinin içine bağlanabiliyor.

İşte Türkiye’nin “şahlanışının” asıl sırrı burada. Tek tek başarılı ürünlerden, entegre bir savunma teknolojileri ekosistemine geçiş.

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AVRUPA KAPISI AÇILIYOR

Türkiye açısından yeni dönemin en önemli değişimlerinden biri de ihracat coğrafyası. Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatında Avrupa 2025’te en büyük pazar oldu. Avrupa’ya yapılan ihracat 4,3 milyar dolar, Ortadoğu’ya yapılan ihracat ise 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD, İngiltere ve Slovakya da öne çıkan alıcılar arasında yer aldı. Daha önemlisi, 12 aylık dönemde Türk savunma ve havacılık ürünleri 178 ülkeye ulaştı; NATO ülkelerinin toplam ihracattaki payı yüzde 57,3’e kadar çıktı. Bu, Türkiye açısından stratejik bir kırılma. Çünkü savunma ihracatında artık yalnızca geleneksel müşteriler değil, NATO ve Avrupa pazarları da büyüyor.

- Polonya’ya ASELSAN elektronik harp sistemi

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- İspanya’ya HÜRJET

- Endonezya’ya KAAN

- Endonezya’ya ATMACA

- Pakistan’a savaş gemisi ve ADVENT

- Romanya’ya kıyı gözetleme sistemi

Bunların her biri farklı bir teknoloji sınıfının ihracatı.

“SAVUNMA SANAYİİ”NDEN “TEKNOLOJİ GÜCÜ”NE

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişinin bundan sonraki aşaması artık yalnızca ihracat rakamlarını artırmak olmayacak. Asıl yarış; motor, çip, yapay zekâ, kuantum, uzay, hipersonik teknolojiler, elektronik harp, lazer, otonom sistemler, insansız hava ve deniz araçları, hava ve füze savunması üzerinden yaşanacak.ASELSAN’ın 804 milyon dolarlık Ar-Ge harcaması bu nedenle kritik. Baykar’ın 2,2 milyar dolarlık ihracatı bu nedenle kritik. TUSAŞ’ın KAAN’ı Endonezya’ya taşıması bu nedenle kritik. ROKETSAN’ın ATMACA’yı Endonezya’ya götürmesi bu nedenle kritik. HAVELSAN’ın ADVENT’i Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerin deniz kuvvetlerine sokması bu nedenle kritik.Bunların her biri, Türkiye’nin başka bir ülkeye ürün değil, teknoloji standardı ihraç etmeye başladığını gösteriyor.

40 KAT BÜYÜYEN TİCARET HACMİ

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Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının 2002’deki 248 milyon dolardan 2025’te 10 milyar doların üzerine çıkması elbette başlı başına tarihi bir sıçrama. Ancak hikâyenin daha büyük kısmı rakamın içinde gizli.Türkiye; 40 kat büyüyen bir ihracat hacmine, 3 bin 500’ü aşan şirketten oluşan ekosisteme, bin 400’ü aşan projeye, 100 bine yaklaşan doğrudan istihdama, dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasındaki beş büyük Türk firmasına ve 178 ülkeye ulaşan bir ihracat coğrafyasına ulaşmış durumda. ASELSAN’ın 2026 ilk yarı bilançosu ise bu hikâyenin yeni aşamasını gösteriyor: Daha fazla ihracat, daha büyük sipariş defteri, daha yüksek Ar-Ge, daha fazla robotik üretim, daha yüksek teknoloji, daha geniş küresel pazar ve öne önemlisi; Türkiye artık savunma sanayiinde “müşteri” olmaktan çıkıp “üretici” olmanın da ötesine geçiyor. Türkiye, giderek küresel ölçekte teknoloji sağlayıcısı ve sistem mimarı haline geliyor.

STRATEJİK BAĞIMSIZLIK HİKÂYESİ

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Bütün bunlar birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo şudur:Türk savunma sanayiinin hikâyesi artık “yerli silah üretimi” hikâyesi değildir.Bu, Türkiye’nin yüksek teknoloji, ihracat ve stratejik bağımsızlık hikâyesidir.

2026 itibarıyla görünen o ki, hikâyenin en hızlı bölümü henüz yazılmadı.

2025 İHRACAT LİDERLERİ

ASELSAN: Askeri elektronik, radar, simülatör

ASFAT: Askeri deniz platformları

Otokar: Kara araçları

TUSAŞ: Hava taşıtları, motorlar ve parçaları

BAYKAR: İHA

ROKETSAN: Roket ve güdümlü füze

ARCA Savunma: Silah sistemleri ve mühimmat

HAVELSAN: Askeri deniz platformları ürün grubunda ikinci sırada yer aldı.

Bu dağılım Türkiye’nin savunma sanayiinde tek bir “amiral gemisi” değil, birbirini tamamlayan çoklu teknoloji kümeleri oluşturduğunu gösteriyor.