DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları, Covid-19 sürecinde çocuklar arasında düşen aşılama oranını artırmak için yeni bir kampanya başlattı

DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bill & Melinda Gates Vakfı, aşı ittifakı GAVI ile diğer küresel ve bölgesel sağlık ortaklarının, milyonlarca çocuğun aşılanması için DSÖ'nün "Bağışıklama Gündemi 2030" stratejisi kapsamında başlatılan kampanyaya katıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanyanın, salgın sürecinde sağlık sistemlerine fazla yüklenilmesi nedeniyle 100'den fazla ülkede çocukların aşılama oranında yaşanan düşüşü tersine çevirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, salgın döneminde uygulanan sokağa çıkma yasakları neticesinde insanların seyahat ve hizmetlere erişimlerinin kısıtlandığı hatırlatılırken, bu durumun çocuklarda aşılama oranının düşmesine de neden olduğuna değinildi.

Çatışmalar, iklim krizi ve aşılamada kararsızlık gibi etkenlerin de aşılama oranının düşmesine sebep olduğu belirtilen açıklamada, çocukların aşılanmasında "en azından salgın öncesi seviyelere ulaşmak" istendiği aktarıldı.

Sadece 2021'de 25 milyon çocuğun en az bir aşısının eksik olduğu kaydedilen açıklamada, "Kızamık, difteri, çocuk felci ve sarı humma gibi önlenebilir hastalık salgınları şimdiden daha yaygın ve şiddetli hale geldi. Kampanya, çocukların aşı ile önlenebilir salgınlardan korumayı, hayatlarını kurtarmayı ve ulusal sağlık sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kampanyanın ortaklarının, çocukluk çağı aşılamasında ilerleme sağlamak için sağlık hizmetleri iş gücünü güçlendirmek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, aşılara yönelik güven ve talep oluşturmak ile aşılamanın eski haline getirilmesindeki boşlukları ve engelleri ele almak için ülkelerle çalışacağı da kaydedildi.

"HİÇBİR ÇOCUK AŞIYLA ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK NEDENİYLE ÖLMEMELİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle düşük gelirli ülkelerdeki milyonlarca çocuk ve ergenin, ölümcül salgınların arttığı dönemde aşı olamadığına değindi.

DSÖ'nün onlarca ülkede aşılama ve diğer sağlık hizmetlerinin eski haline dönmesi için desteklerini sürdürdüğünü anımsatan Ghebreyesus, aşılamada eski seviyelere yetişmenin en önemli öncelik olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Hiçbir çocuk aşıyla önlenebilir bir hastalık nedeniyle ölmemeli" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler
SAĞLIK Çoğu kişi görmezden geliyor! İşte damarları açan ...
Cildinize bakın eğer bunlar varsa hemen önlem alın! İşte D vitamini eksikliğinin 5 işareti...
SAĞLIK Cildinize bakın eğer bunlar varsa hemen önlem alın!
Çok fazla tuz yerseniz ne olur? İşte aşırı tuz tükettiğinizde vücudunuza olanlar...
SAĞLIK İşte çok fazla tuz tükettiğinizde vücudunuza olanlar
Tok tutarak kilo verdiren 12 düşük kalorili yiyecekle yaza sağlıklı ve fit girin
SAĞLIK Tok tutarak kilo verdiren 12 düşük kalorili yiyecek
Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!
SAĞLIK Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz?
Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız...
SAĞLIK Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara ...
Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin ve sonra ne olduğunu görün!
SAĞLIK Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin sonra ne olduğunu ...
Diyet listelerinin bir numaralı tercihi! Her gün limonlu su içtiğinizde vücudunuza ne olur?
SAĞLIK Her gün limonlu su içtiğinizde vücudunuza ne olur?
Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı tüm hastalıkların kökünü kazıyor! Tam bir şifa kaynağı
SAĞLIK Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı tüm ...
Çöpe atmaktan vazgeçin yaza fit girmenin sırrı onda saklı! Vücuttaki ödemi atarak zayıflatıyor!
SAĞLIK Çöpe atmaktan vazgeçin yaza fit girmenin sırrı onda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.