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DSP lideri Aksakal: Şimdi hepsi Ecevitçi oldu

DSP lideri Önder Aksakal, Cumhur İttifakı'yla yapılan işbirliğine yönelik eleştiriler için, " DSP'nin kapısından geçmeyenlerin hepsi şimdi Ecevitçi oldu" dedi

DSP lideri Aksakal: Şimdi hepsi Ecevitçi oldu
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AA

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Cumhur İttifakı ile işbirliğine yönelik eleştirilerin, DSP'nin parlamentoda yer alması korkusunun tezahürü olduğunu belirterek, "Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyenlerin hepsi şimdi Ecevitçi oldu." dedi.

Aksakal, AA muhabirine 14 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnançlı, dininin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir insanın solcu olabileceğini, buna bir engel bulunmadığını, herkesin vatanını sevmek zorunda olduğunu ifade eden Aksakal, şunları söyledi:

"Her ne kadar Bugünkü siyaset düzleminde sağ-sol mu kaldı? diye topluma bir algı yaratmaya çalışan kesimler olsa da biz DSP olarak sol ve sağ kavramının emek ve sermaye var olduğu müddetçe sonsuza kadar var olacağına inananlardanız. Biz emekten yanayız, partimizin kuruluşu da zaten emekten yana olanların hak ve menfaatlerini korumaya yönelik bir gerekçeye dayanıyor."

Cumhur İttifakına katılarak AK Partiden milletvekili adayı gösterilmesi üzerine kendisine bazı eleştiriler yöneltildiğini hatırlatan Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta CHP taraftarları düzeyinde bu tepki bize yönelik olarak yükseltilmeye çalışılıyor. Herkes kendisini Ecevitçi olarak tanımlama gayretine girdi. Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyen, oy vermeyenlerin şimdi hepsi Ecevitçi oldu. DSP'nin böyle bir kararı neden aldığını eleştirir noktaya geldi. Eğer hakikaten bu kadar Ecevitçi vardıysa geçtiğimiz seçimlerde niye bunun onda biri kadar oy aldık? Bu, değerlendirmeye muhtaç. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bu manipülasyondur. DSP'nin parlamentoda yer alması sonrasında oluşabilecek handikapları önleme amacıyla, kendi açılarından söylüyorum bunu, o korkunun tezahürüdür. Yoksa DSP sonuç itibarıyla seçimlere katılmak ve ülkeyi yönetmek amacıyla kurulmuş, üç defa devlet yönetmiş bir siyasi partidir."

DSP'nin bundan sonra da seçimlere katılarak ülke menfaatlerini koruyan politikalarını sürdüreceğini ifade eden Aksakal, "Özünde Demokratik Sol Partili olmayan çevrelerin yoğun bir baskısı kamuoyuna yansıyor. Yoksa bizim örgütlerimizde bu manada olumsuz bir yaklaşım yok." dedi.

Aksakal, "Demokratik Sol Parti, milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir partidir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birliği konusu, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin asli değerleridir. Biz her şeyi bunun bir kenarından tutarız, bir söz vardır Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. diye, bizim için milliyetçilik, vatanseverlik birinci önceliktir." ifadelerini kullandı.

"HATALI UYGULAMALARI ELEŞTİRDİK"

DSP'nin muhalefet partisi olarak hükümetin yanlış kararlarını, hatalı uygulamalarını her fırsatta eleştirdiğine işaret eden Aksakal, "Doğru yapılan işlemleri, özellikle ülkenin ve milletin yararına olan kararları, uygulamaları, yatırımları desteklemek mecburiyetimiz var. Bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin, iyi yapılan şeylere tabii ki iyi diyeceğiz. Bu seçimlerin içeriğinde bizim AK Partiyle bir işbirliğimizden ya da onların politikalarına destek vermemizden ziyade seçim sisteminin dayattığı bir yöntemle ittifak yapısı içerisinde AK Parti listelerinden parlamentoya taşınma hadisesi gündemde." şeklinde konuştu.

Aksakal, özellikle dış politikada Kıbrıs, terörle mücadele, Karabağ, Yunanistan'la ilişkiler, Akdeniz'deki anlaşmalar konusunda DSP'nin politika ve söylemleriyle birebir örtüşen uygulamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu duruşumuzdan sadece seçimlerde bir başarıyı elde etmek adına yalpalamış ya da çizgimizi değiştirmiş olmadık hiçbir zaman. Dik duruşumuzu gösterdik, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da bundan etkilenerek bizlerle böyle bir ilişkiye geçme ihtiyacı hissetti. Bize geldiklerinde de bu dik duruşumuzdan bahisle Demokratik Sol Partinin mutlaka bu görüşleriyle parlamentoda temsil edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak bu çağrıyı yaptılar."

Türkiye için en büyük tehdidin enflasyon değil, ülkenin bekasına yönelik tehditler olduğunu söyleyen Aksakal, "Enflasyon, ekonomik ve sosyal sıkıntılar, toplumsal olarak yaşadığımız bazı günlük sıkıntılar, bunların hepsi gelip geçicidir, mutlaka çözüm bulunur. Türkiye çok güçlü ve zengin bir ülke." diye konuştu.

Önder Aksakal, geçmiş dönemlerdeki koalisyonlar döneminde de ekonomik sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinin talep ettiği, bunlara fikri ya da lojistik destek veren ABD'nin istediği bir aday tanımı var. Onun da karşısında vatanı ve milletiyle bölünmez bir Türkiye'yi sahiplenmeye çalışan bir aday tanımı var. Demokratik Sol Parti elbette bu adayın yanında yer alma kararını bunun için vermiştir. Bizim için önemli olan devletin bekasıdır."

Aksakal, Türk ekonomisine katkı verecek projelerini Meclis gündemine taşıyacaklarını belirterek, bunun için hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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