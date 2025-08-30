Dubai Prensesi Şeyha Mahra ile rapçi French Montana nişanlandı

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Maktum'un kızı, Şeyha Mahra bin Muhammed bin Rashid El Mektum, geçen yıl Instagram sayfasında; "Boşandığımızı ilan ediyorum" yazmış, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini "Boş ol, boş ol, boş ol" diyerek bırakmıştı. Bebeğini dünyaya getirdikten sadece ik ay sonra ilk eşini boşayan Dubai Prensesi, aşkı Fas asıllı ABD'li rapçi French Montana'da buldu.

Gerçek adı Karim Kharbouch olan 40 yaşındaki şarkıcı French Montana, geçen ay Paris Moda Haftası sırasında model olarak podyuma çıkan 31 yaşındaki prensese '3. Paradis Ready to Wear Bahar/Yaz 2026' defilesinde evlenme teklif etti. Çift, düğün planlarına başlasa henüz ortada net bir tarih yok.

French Montana'nın sevgilisine hediye ettiği elmas yüzüğün değeri 1 milyon doların üzerinde. Yüzük, Prenses Mahra için özel olarak tasarlandı. Çift, yüzüğü sosyal medyada paylaşarak nişanlandıklarını ilan etti.

REKLAM

Üç kez Grammy'ye aday gösterilen French Montana, prensesin boşandığını açıklamasından üç ay sonra Mahra ile görülmüştü. Çift o zamandan beri de birlikte yemek yerken ve gezerken görüntülendi.