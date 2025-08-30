Habertürk
        Dubai Prensesi Şeyha Mahra ile rapçi French Montana nişanlandı - magazin haberleri

        Dubai Prensesi Şeyha Mahra ile rapçi French Montana nişanlandı

        Dubai Emiri Muhammed bin Raşid'in kızı Prenses Şeyha Mahra, bir yıllık evliliğini geçen yıl bitirmesinin ardından, Fas asıllı rapçi French Montana ile evlilik yolunda ilk adımı attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 17:52 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:52
        Dubai Prensesi ile rapçi nişanlandı
        Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Maktum'un kızı, Şeyha Mahra bin Muhammed bin Rashid El Mektum, geçen yıl Instagram sayfasında; "Boşandığımızı ilan ediyorum" yazmış, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini "Boş ol, boş ol, boş ol" diyerek bırakmıştı. Bebeğini dünyaya getirdikten sadece ik ay sonra ilk eşini boşayan Dubai Prensesi, aşkı Fas asıllı ABD'li rapçi French Montana'da buldu.

        Gerçek adı Karim Kharbouch olan 40 yaşındaki şarkıcı French Montana, geçen ay Paris Moda Haftası sırasında model olarak podyuma çıkan 31 yaşındaki prensese '3. Paradis Ready to Wear Bahar/Yaz 2026' defilesinde evlenme teklif etti. Çift, düğün planlarına başlasa henüz ortada net bir tarih yok.

        French Montana'nın sevgilisine hediye ettiği elmas yüzüğün değeri 1 milyon doların üzerinde. Yüzük, Prenses Mahra için özel olarak tasarlandı. Çift, yüzüğü sosyal medyada paylaşarak nişanlandıklarını ilan etti.

        Üç kez Grammy'ye aday gösterilen French Montana, prensesin boşandığını açıklamasından üç ay sonra Mahra ile görülmüştü. Çift o zamandan beri de birlikte yemek yerken ve gezerken görüntülendi.

        İKİNCİ EVLİLİKLERİ OLACAK

        Yaklaşan düğün her ikisinin de ikinci evliliği olacak. Prenses Mahra'nın kısa süren evliliğinden bir yaşında bir kızı bulunuyor.

        Prenses Şeyha'nın babası Şeyh Muhammed bin Rashid El Maktum, 2006 yılından bu yana Dubai'yi yönetiyor. Şeyha Mahra, onun 26 çocuğundan biri. İngiltere'de üniversite eğitimi alan Prenses Şeyha, ülkesinde kadınların güçlendirilmesi konusunda sesini yükseltti.

        2018'de Amerikan vatandaşı olan French Montana ise eski eşi Deen Kharbouch'tan şu arda 16 yaşında olan bir erkek evlat sahibi.

        #Dubai Prensesi Şeyha Mahra
        #french montana
        #nişan
        #evlilik
