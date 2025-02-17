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        Haberler Kültür-Sanat Dublinliler, BlackBox’a konuk oluyor

        Dublinliler, BlackBox’a konuk oluyor

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin etkinlik mekânı BlackBox, edebiyat tutkunlarını Arka Kapak etkinlik serisiyle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:51
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        Dublinliler, BlackBox'a konuk oluyor
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        Gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünde gerçekleşen Arka Kapak etkinlik serisinde, Türk ve dünya edebiyatının öne çıkan eserleri derinlemesine ele alınıyor.

        28 Şubat Cuma günü saat 14.00’te, 20. yüzyılın en etkili yazarlarından biri olarak kabul edilen ve Ulysses, Finnegans Wake gibi romanlarıyla tanınan İrlandalı yazar James Joyce’un Dublinliler adlı öykü kitabı, yazar ve çevirmen Fuat Sevimay’ın katılacağı keyifli bir sohbette mercek altına alınacak.

        Joyce’un ilk kitabı olan ve 15 öyküden oluşan Dublinliler, 20. yüzyılın başında Dublin’in sakinlerinin gündelik yaşamlarından yola çıkarak bir toplumun sosyal ve duygusal çıkmazlarını ustalıkla yansıtıyor.

        James Joyce, Henry James ve Oscar Wilde gibi dünya edebiyatına yön veren isimlerin eserlerini Türkçeye kazandıran Fuat Sevimay, Literature Ireland ve Trinity College’ın desteğiyle Dublin’de Joyce’un Finnegans Wake adlı eserinin çevirisi üzerine çalışmalar yürüttü.

        2016 yılında yayımlanan bu çevirisiyle Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne layık görülen Sevimay, halen Türk Edebiyatı ve çeviri alanında çalışmalarına devam ediyor.

        BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.

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        #Dublinliler
        #BlackBox
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