Yapımcılığını BKM Film'den Necati Akpınar'ın yaptığı Düğüm Salonu filmi kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Eğlenceli bir düğn hikayesi olarak seyirciyle buluşan Düğüm Salonu filminin sernayosu Şahin Irmak'a ait. Filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen Düğüm Salonu filminin hikayesi şöyle:

Seneler önce tanışıp âşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Şahin Irmak - Serkan

İrem Sak - Hülya

Gonca Vuslateri - Buse

Emre Karayel - Tarık

Duygu Yetiş - Nermin

Onur Buldu - Oğuz

Salih Kalyon - Cemil

Bilge Şen - Züleyha

Nilgün Belgün - Muazzez

Hakan Akın - Levent

Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat

Gazanfer Ündüz - Kenan

Beyti Engin - Davut

Toprak Sağlam - Müjde

Güneş Hayat - Füsun

Murat Karasu - Yaşar

Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı

Evren Duyal - Ayten

Burcu Altın - Cansu

Doğancan Sarıkaya - Osman

Hayko Cepkin - Kendisi