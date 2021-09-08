Yapımcılığını BKM Film'den Necati Akpınar'ın yaptığı Düğüm Salonu filmi kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Eğlenceli bir düğn hikayesi olarak seyirciyle buluşan Düğüm Salonu filminin sernayosu Şahin Irmak'a ait. Filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.
DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimleri İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen Düğüm Salonu filminin hikayesi şöyle:
Seneler önce tanışıp âşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.
DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCU KADROSU
Şahin Irmak - Serkan
İrem Sak - Hülya
Gonca Vuslateri - Buse
Emre Karayel - Tarık
Duygu Yetiş - Nermin
Onur Buldu - Oğuz
Salih Kalyon - Cemil
Bilge Şen - Züleyha
Nilgün Belgün - Muazzez
Hakan Akın - Levent
Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat
Gazanfer Ündüz - Kenan
Beyti Engin - Davut
Toprak Sağlam - Müjde
Güneş Hayat - Füsun
Murat Karasu - Yaşar
Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı
Evren Duyal - Ayten
Burcu Altın - Cansu
Doğancan Sarıkaya - Osman
Hayko Cepkin - Kendisi
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