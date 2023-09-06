2013 yılında vizyona giren Düğün Dernek filmi seyirci tarafından oldukça beğenildi. BKM'nin yapımını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir yer aldı. Düğün Dernek filminin başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir paylaşıyor. Filmin kadrosunda ise Devrim Yakut, Barış Yıldız, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun, Zerrin Sümer ve Kemal İnci gibi usta oyuncular yer alıyor.

3 Şurada Paylaş!









DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmesi için acilen evlenmesi gerekir. Ancak damadın babası İsmail için dört dörtlük bir düğün yapılması şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağırdır ve İsmail'in de imkanları dardır. Ancak İsmail'in can yoldaşları ve tüm Sivas düğün için seferber olur.