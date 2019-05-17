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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düğün konvoyunda ölüme 6 yıl 8 ay hapis

Kağıthane'de düğün konvoyunu izlemek üzere çıktığı evinin balkonunda başına isabet eden kurşunla can veren Hülya Özdemir'in öldürülmesine ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme iki sanık hakkında ceza verirken iki sanık hakkında ise berat kararı verdi.

Balkondan seyretmek istemişti

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Hülya Özdemir İstanbul Kağıthane’de yaşıyordu. Biri otizmli 3 çocuğu vardı. Tarih 24 Mayıs 2016’yı gösteriyordu. Mahallede düğün konvoyu vardı. Konvoyu seyretmek için balkona çıktı.

BAŞINA KURŞUN İSABET ETTİ

Konvoyun mahalleden geçtiği sırada havaya ateş edilmeye başlandı. Sıkılan kurşunlardan biri Hülya Özdemir’in başına isabet etti. Hülya Özdemir, aldığı yara sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma 2017 yılında tamamlandı. Savcılık, Aynı mahallede market sahibi olan İsmail Hakkı Aygüneş’in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açıldı. Hülya Özdemir’in, market sahibi Aygüneş’in silahından çıkan kurşundan hayatını kaybettiğini öne sürülüyordu.

TOPLAM 6 YIL 8 AY HAPİS

Yargılamada önceki gün karar açıklandı. Sanık Aygüneş, kendi marketinin önünde ruhsatsız silah ile ateş ettiğini kabul etti. Ancak kimsenin ölümüne neden olmadığını öne sürdü. Havaya bakarak ateş ettiğini balkonda kimsenin olmadığına yüzde yüz emin olduğunu ve beratını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Hakkı Aygüneş'i "Bilinçli Taksirle Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Neden Olma" suçunun sabit olduğunu belirterek 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aygüneş, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık Aygüneş hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

BİR SANIĞA 15 AY HAPİS

Sanık Hüseyin Özgüven ise "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına ve olay yerinde havaya ateş ettiği gerekçesiyle "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması " suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özgüven hakkında verilen cezalarla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

BERAAT VE SUÇ DUYURUSU

Sanıklar Muhammed Emin Aydın ve Ümit Yardım ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması " suçundan dava açıldığı ancak elde edilen silahların ses ve gaz fişeği atmak için imal edilmiş olması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. Bu sanıklar hakkında ayrıca Kabahatler Kanunu gereğince başkalarının huzur ve sukünunu bozacak şekilde gürültüye neden olma suçunu oluşturduğundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da karar verildi.

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