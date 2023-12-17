Düğün magandaları kamerada: Uzun namlulu silahla böyle ateş açtılar İstanbul'da düğün konvoyundaki araçlardan inen 3 kişi, tabanca ve uzun namlulu silahla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL