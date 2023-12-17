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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün magandaları kamerada: Uzun namlulu silahla böyle ateş açtılar! - Güncel haberler

        Düğün magandaları kamerada: Uzun namlulu silahla böyle ateş açtılar

        İstanbul'da düğün konvoyundaki araçlardan inen 3 kişi, tabanca ve uzun namlulu silahla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:35
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        Düğün magandaları kamerada!
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        İstanbul'da, düğün konvoyundakiler silahlarla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Kayaşehir'de meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan araçlar, yol ortasında durdu.

        Araçlardan inen 3 kişi, uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş etmeye başladı. Silahlı kişiler, çevredekilere aldırış etmeden defalarca kere havaya ateş etti.

        Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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