Düğün magandaları kamerada: Uzun namlulu silahla böyle ateş açtılar
İstanbul'da düğün konvoyundaki araçlardan inen 3 kişi, tabanca ve uzun namlulu silahla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi
İstanbul'da, düğün konvoyundakiler silahlarla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Kayaşehir'de meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan araçlar, yol ortasında durdu.
Araçlardan inen 3 kişi, uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş etmeye başladı. Silahlı kişiler, çevredekilere aldırış etmeden defalarca kere havaya ateş etti.
Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.