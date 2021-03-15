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Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

Düğünler ve nikahlar ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Düğün salonların ne zaman açılacağı ve düğünlerin hangi tarihte başlayacağı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan 2021 düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkileri devam eden koronavirüs salgını ile ilgili kısıtlamalar devam ediyor. Yurt genelinde düğün salonları da kısıtlamalara tabii durumda. Peki Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak ve tarih açıklandı mı?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

Normalleşme süreciyle ilgili kararların alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan düğünler ile ilgili şunları söyledi;

"Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir."

HANGİ İLLERDE DÜĞÜNLER BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme ile ilgili genelge yayınlandı. Genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısının 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği bildirilen genelgede, yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerde, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısında 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği kaydedildi.

Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden valilik/kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilmesi sağlanacaktır. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülmüş olup valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir."

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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