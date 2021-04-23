Son zamanların hakkında en çok arama yapılan konularından biri de düğün salonları. Evlilik hayali kuran binlerce çift, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı durumda bulunan düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki 2021 Düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor...