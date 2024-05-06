Düğün şıklığıyla sokak kavgası! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Kadıköy'de görenleri şaşkına çeviren bir kavga yaşandı. Düğünden çıkıp bara giden arkadaşlar aynı mekandaki bir grupla yan baktın kavgasına tutuştu. Birbirinden şık adamlar ile gece kıyafetli kadınlar tekmeli yumruklu kavga etti ve yerlerde sürüklendi.

Habertürk Giriş: 06.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:51 facebook

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