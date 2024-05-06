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        Haberler Gündem İstanbul Düğün şıklığıyla sokak kavgası! - Güncel haberler

        Düğün şıklığıyla sokak kavgası!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Kadıköy'de görenleri şaşkına çeviren bir kavga yaşandı. Düğünden çıkıp bara giden arkadaşlar aynı mekandaki bir grupla yan baktın kavgasına tutuştu. Birbirinden şık adamlar ile gece kıyafetli kadınlar tekmeli yumruklu kavga etti ve yerlerde sürüklendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:51
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        Düğün şıklığıyla sokak kavgası!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Kadıköy'de görenleri şaşkına çeviren bir kavga yaşandı.

        Düğünden çıkıp bara giden arkadaşlar aynı mekandaki bir grupla yan baktın kavgasına tutuştu.

        Birbirinden şık adamlar ile gece kıyafetli kadınlar tekmeli yumruklu kavga etti ve yerlerde sürüklendi.

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