Düğün yolunda kaza: 4'ü çocuk 9 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Araçtakilerin düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Giriş: 18.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:17
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Diyarbakır'da Ahmet Z. yönetimindeki hafif ticari araç, Sur ilçesine bağlı kırsal Küçükakören Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.