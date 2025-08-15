Habertürk
        Düğünü kana buladı! - Güncel haberler

        Düğünü kana buladı!

        Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'da düğüne giden 16 yaşındaki çocuk, eski nişanlısının kocasıyla karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Talihsiz çocuk o cani tarafından defalarca kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

        Giriş: 15.08.2025 - 19:37 Güncelleme: 15.08.2025 - 19:37
        Düğünü kana buladı!
        Olay, Antalya'da meydana geldi.

        Antalya'da düğüne giden 16 yaşındaki çocuk, eski nişanlısının kocasıyla karşılaştı.

        İkili arasında çıkan tartışmada kan döküldü.

        Talihsiz çocuk o cani tarafından defalarca kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

