Dumandan zehirlenen kadın kurtarılamadı

İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hayatını kaybetti.

Pekmezli köyünde Ahmet U.'ya ait evde yaşayan Füsun Solmaz (53) isimli kadının kaldığı odada yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden komşuları durumu jandarma ve itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen Biga İtfaiye ekipleri, Füsun Solmaz'ı dumanların içinden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.