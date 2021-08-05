Dumanların arasında mahsur kaldılar! 0:00 / 0:00

DHA

İlçede 5 katlı bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle daireler ve merdiven boşluğu dumanla doldu. Bina sakinleri kendilerini balkonlara attı.

DHA'nın haberine göre, bir kadının çocuğunu kucağına alarak korku içinde balkonda beklediği görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla mahsur kalanları tahliye edip, yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen ikisi çocuk 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin bebeği koşarak ambulansa götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek duman tahliyesi yapıldı. Mahalle sakini Ferhat Kara, "Elektrik kaynaklı yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanlar oldu. Suriyeli uyruklu ailenin çocuğu kalp hastası şu anda onu kurtarıyorlar." dedi.