Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 17 Ekim Perşembe akşamı İnci Taneleri, Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan Mehmed: Fetihler Sultanı, Karadut ve Yol Arkadaşım 2 yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, 17 Ekim 2024 Perşembe reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…