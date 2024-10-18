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        Reyting sonuçları 17 Ekim 2024: Dünün reyting birincisi kim oldu, AB ve Total reyting sıralaması nasıl?

        Dünün reyting sonuçları 17 Ekim Perşembe listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now'da Hudutsuz Sevda, TV8'de MasterChef Türkiye ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Mehmed: Fetihler Sultanı, Karadut, Yol Arkadaşım 2 yapımları yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Dünün AB ve Total tablosu araştırılmaya başlandı. Peki, 17 Ekim 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 07:20 Güncelleme: 18.10.2024 - 07:20
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 17 Ekim Perşembe akşamı İnci Taneleri, Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan Mehmed: Fetihler Sultanı, Karadut ve Yol Arkadaşım 2 yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, 17 Ekim 2024 Perşembe reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        17 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 17 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        17 EKİM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        17 EKİM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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