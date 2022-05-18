Dünün reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması yakından takip ediliyor. 17 Mayıs Salı günü reytinglerde hangi yapımın birinci olduğu araştırılıyor. Total ve AB sonuçları günlük olarak paylaşılıyor. Peki, dün akşam reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu? İşte 17 Mayıs 2022 reyting sonuçları sonuçları...