27 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Deliha 2, Çağrı ve Survivor yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. İzledikleri yapımların AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak eden izleyiciler arama motorlarında ‘’Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 27 Mart 2025 Reyting sonuçları birincisi…