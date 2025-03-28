Reyting sonuçları 27 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, ATV'de Başka Bir Gün, Now TV'de Hudutsuz Sevda ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Çağrı, Star TV'de ise Deliha 2 yayınlandı. Günün ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları 27 Mart 2025 Perşembe sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
27 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Deliha 2, Çağrı ve Survivor yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. İzledikleri yapımların AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak eden izleyiciler arama motorlarında ‘’Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 27 Mart 2025 Reyting sonuçları birincisi…
27 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
27 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
27 MART 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI