Dünün reyting sonuçları 28 Ağustos 2024: AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?

Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 28 Ağustos Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 28 Ağustos 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...