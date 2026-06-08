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        Haberler Bilgi Gündem Dünün reyting sonuçları: 7 Haziran 2026 Pazar ABC, AB ve Total sıralaması ile reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Haziran 2026 Pazar ABC, AB ve Total sıralaması ile reyting birincisi

        7 Haziran 2026 Pazar reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün boyu ekranlarda yayınlanan diziler, yarışmalar ve programlar arasında yaşanan kıyasıya rekabet sonrası gözler Total, AB ve ABC1 sıralamalarına çevrildi. Özellikle prime time kuşağında yayınlanan yapımların performansı merak edilirken, "7 Haziran reytinglerinde hangi yapım birinci oldu?" sorusu araştırılıyor. İşte dünün reyting sonuçlarında zirve yarışına dair detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:30 Güncelleme:
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        Televizyon ekranlarında 7 Haziran Pazar akşamı yine reyting yarışı nefes kesti. Sevilen diziler, güçlü yapımlar ve dikkat çeken programlar izleyiciyi ekran başına toplarken, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşan sıralamalar merak konusu oldu. Peki, 7 Haziran Pazar reyting sonuçlarına göre gecenin kazananı hangi yapım oldu? İşte merak edilen reyting tablosuna ilişkin son bilgiler...

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        7 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        7 Haziran Pazar akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluştu. Günün ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

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        7 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        7 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

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