Dünür cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Dünür cinayetinin şüphelisi tutuklandı
ABONE OL

Dünür cinayetinin şüphelisi tutuklandı! Eşi ve kızını da yaralamıştı

Kırşehir'de tartıştığı dünürü Ali Çağlar'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, eşi ve kızını da yaralayan Recep Ataman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Dünür cinayetinin şüphelisi tutuklandı
Dünür cinayetinin şüphelisi tutuklandı
0:00 / 0:00
DHA

Kırşehir'de dünürü Ali Çağlar'ı (64) av tüfeğiyle vurarak öldüren, eşi Sultan (62) ve kızları Ebru Çağlar'ı (40) ise yaralayan Recep Ataman (62) tutuklandı.

Olay, 2 gün önce Çukurçayır Mahallesi 771'inci Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Recep Ataman, aynı mahallede yaşayan dünürü Ali Çağlar'ın evine gitti. Burada Recep Ataman ile Ali Çağlar arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Recep Ataman, evine gidip av tüfeğini alarak geri döndü, dünürü Ali Çağlar ile onun eşi Sultan ve kızı Ebru Çağlar'a ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Ali Çağlar'ın öldüğünü belirleyen sağlık ekibi, Sultan Çağlar ve Ebru Çağlar'ı ise ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan Recep Ataman, aynı mahallede saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Ali Çağlar'ın cenazesi dün Çukurcayır Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Recep Ataman ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılar Sultan ve Ebru Çağlar'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşı olmayan aileden 4 kişi hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEM Aşı olmayan aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Kadın polisten hayat kurtaran müdahale!
GÜNDEM Kadın polisten hayat kurtaran müdahale!
SKANDAL! Son dakika: Ödüllü polis kurye çıktı - Konya haberleri
GÜNDEM Ödüllü polis kurye çıktı!
KAR GELİYOR! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bölge bölge kar ve yağmur uyarısı
GÜNDEM Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı!
SON DAKİKA: İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara gözaltı - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara gözaltı
Son dakika: Dehşeti yaşayan çocuğun imdadına güvenlik yetişti - VİDEO HABER
GÜNDEM Dehşeti yaşayan çocuğun imdadına güvenlik yetişti!
ÇILGIN KADIN... Son dakika: Gençleri taklaya getirdi! - VİDEO HABER
GÜNDEM Gençleri taklaya getirdi!
"DUR DEDİ!" Son dakika: AYM'den keyfi erişim engeli kararına fren - Haberler
GÜNDEM AYM'den keyfi erişim engeli kararına fren
Son dakika: Turist taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var
GÜNDEM Turist taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var
Son dakika: Uygulamadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı
GÜNDEM Uygulamadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.