Buna göre, küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 5,8 artışla 154,6 milyon ton oldu. Kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre yüzde 1,4'lük düşüş, 2017 yılının aynı dönemine göre 3,8 baz puan yükseliş göstererek yüzde 77,5 düzeyinde gerçekleşti.

Küresel çelik üretimi, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 5 artarak 1 milyar 38 milyon tona ulaştı.

Söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 2,3 azalarak 3 milyon 266 bin tona inerken, yedi aylık üretimi ise yüzde 2,8 artış göstererek 22 milyon 159 bin ton oldu.

Dünyanın en büyük üreticisi Çin'in ham çelik üretimi temmuzda yüzde 7,2 artışla 81,2 milyon ton oldu. Ülkenin yedi aylık üretiminin yüzde 6,3 artışla 532 milyon 846 bin tona yükselerek dünya ham çelik üretiminin yarısını geçmesi dikkati çekti.

Temmuzda, dünyanın 3. büyük ekonomisi Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 2 azalışla 8 milyon 420 bin ton olurken, Hindistan'ın yüzde 8 artışla 9 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı ayda Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi Almanya'da üretim yüzde 10,9 artışla 3,90 milyon tona ve Rusya'nın üretimi yüzde 0,8 artarak 6,17 milyon tona yükseldi. ABD'nin üretimi yüzde 4,5 artışla 7,27 milyon ton ve Brezilya'nın üretimi yüzde 6,7 artışla 3,02 milyon tona yükseldi.





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