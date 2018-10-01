Dünya Çocuk Günü 1925 yılında Cenevre’de 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Çocukların Refahı için Dünya Konferansı‘ndan sonra Uluslararası Çocuk Günü kutlanması kararlaştırılmıştır. Bu konferansta yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının sorunlarına dikkat çekilmiştir. Konferansın ardından bir çok ülke çocukların sorunlarına ilişkin kamuoyu oluşturma adına belirledikleri bir günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlamaktadırlar. Dolayısıyla bu günü her devlet farklı günler de kutlamaktadır.

UNICEF, “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu” 1954 yılında aldığı bir kararla Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü ilan etmiştir.

1 Haziran tarihi 21 ülke tarafından en yaygın kutlanan Dünya Çocuk günü tarihidir. 1 Haziran 2018 yılında Cuma gününe denk gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise 23 Nisan da kutlanmaktadır.

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