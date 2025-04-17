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        Haberler Dünya Güneş Sistemi dışındaki "K2-18b" gezegeninde, yaşam ihtimaline dair yeni izlere rastlandı | Dış Haberler

        Güneş Sistemi dışındaki "K2-18b" gezegeninde, yaşam ihtimaline dair yeni izlere rastlandı

        İngiltere'de gök bilimciler, Dünya'da yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki "K2-18b" gezegeninde yaşam olabileceği ihtimaline dair yeni kimyasal belirtilere rastladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:54 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:54
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        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
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        İngiltere'de gök bilimciler, Güneş Sistemi'nin dışında bulunan "K2-18b" gezegeninde yaşam olabileceği fikrini pekiştiren yeni kimyasal belirtiler gözlemledi.

        İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinden gök bilimciler, Dünya'dan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki "K2-18b" adlı gezegene ilişkin araştırma yaptı.

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'yla (JWST) elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, bu gezegende geçmişte veya şu an yaşam olabileceğinin belirtisi niteliğindeki bazı kimyasal maddelerin izine rastladı.

        Araştırmacılar, "K2-18b"nin atmosferinde, Dünya'da başta mikroorganizmalar olmak üzere birçok canlının ürettiği "dimetil sülfit" ve "dimetil disülfit" gibi bazı kimyasal moleküllerin izlerini buldu.

        Gezegenin atmosferindeki bu moleküllerin, bilinmeyen kimyasal süreçlerden de kaynaklanmış olabileceğini vurgulayan araştırmacılar, bulguların Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende de yaşamın bulunabileceğine yönelik birer delil olduğunu belirtti.

        Araştırmanın sonuçları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

        "K2-18b"ye yönelik önceki çalışmalarda, gezegenin atmosferinde metan ve karbondioksit bulunmuştu.

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