3 ve 4 büyüklüğünde gerçekleşen iki deprem, Dünya standartlarına göre küçük olsa da, Mars'ta şimdiye kadar tespit edilen en büyük depremler arasında yer alıyor.

Bilim insanları sarsıntının gezegenin katmanlarındaki bir çatlaktan ya da bir meteor çarpmasından kaynaklamış olabileceğini söylüyor.