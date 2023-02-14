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Dünya dışındaki gezegenlerde deprem oluyor mu?

2019 yılında Mars'ta meydana gelen iki deprem, ilk kez kayıt altına alındı. Ancak bilim insanları bu depremin kaynağını belirleyemiyor zira Mars'ta aktif bir fay hattı bulunmuyor.

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  • Dünya dışındaki gezegenlerde deprem oluyor mu?

    Deprem, Dünya'da sıklıkla yaşanan bir doğal afet ancak görünüşe göre sadece Dünya'ya özgü değil! NASA tarafından Mars'ın sismik hareketlerini ölçmesi için gönderilen InSight iniş aracı, 2019 yılında Mars'ta meydana gelen bir depremi yakalamayı başardı.
  • Dünya dışındaki gezegenlerde deprem oluyor mu?

    3 ve 4 büyüklüğünde gerçekleşen iki deprem, Dünya standartlarına göre küçük olsa da, Mars'ta şimdiye kadar tespit edilen en büyük depremler arasında yer alıyor.

    Bilim insanları sarsıntının gezegenin katmanlarındaki bir çatlaktan ya da bir meteor çarpmasından kaynaklamış olabileceğini söylüyor.
  • Dünya dışındaki gezegenlerde deprem oluyor mu?

    Bilim insanları her iki depremi de, uzay aracının iniş bölgesinin yaklaşık 1500 kilometre doğusunda bulunan Cerberus Fossae ismindeki fay hattına kadar takip edebildiler; sarsıntının kaynağı tam olarak çözülemedi.
  • Dünya dışındaki gezegenlerde deprem oluyor mu?

    Uzay aracı, sismik gürültüyü gezegenin yüzeyinden değil, yerin içinden tespit etti. Bu çok ilginç bir durumdu çünkü depremlere sebep olan sıcak çekirdek, Mars'ta uzun zaman önce soğudu dolayısıyla bu sarsıntı çözülemese de başka bir bilinmezin kapısını aralayabilir.  
  • Dünya dışındaki gezegenlerde deprem oluyor mu?

    Bir teori olarak; soğuyarak kayalık haline gelen gezegenin yer altında kalan son magma tabakasının minik bir depreme yol açabileceği düşünülüyor. Tıpkı, neredeyse biten bir fincan kahvenin üzerinde tüten duman gibi.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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