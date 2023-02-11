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9,0 büyüklüğündeki bir deprem Dünya'yı nasıl etkiler?

Yaşanan tüm küresel olaylar, Dünya'nın yapısını da etkiliyor. Nasa, bu zamana kadar meydana gelen en büyük depremlerden biri olan 9,1 büyüklüğündeki Endonezya depreminin gezegenin dönüş hızı ve şekline kadar birçok şeyi etkilediğini belirtiyor.

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  • 9,0 büyüklüğündeki bir deprem Dünya'yı nasıl etkiler? Endonezya depremi Dünya'yı nasıl etkiledi?

    Dünya'da yaşanan ve "felaket" olarak adlandırılabilecek büyük olaylar, gezegenin yapısına olumsuz olarak yansıyor. 2004 yılında Endonezya'da yaşanan 9,1 büyüklüğündeki deprem 8 dakika sürmüş ve 230 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.
  • 9,0 büyüklüğündeki bir deprem Dünya'yı nasıl etkiler? Endonezya depremi Dünya'yı nasıl etkiledi?

    Bu depremin etkisini araştıran Nasa, 2005 yılında bir makale yayınlayarak Dünya'da birtakım değişikliklerin meydana geldiğini aktardı.
  • 9,0 büyüklüğündeki bir deprem Dünya'yı nasıl etkiler? Endonezya depremi Dünya'yı nasıl etkiledi?

    Endonezya depreminden elde edilen verileri kullanan NASA bilim insanları, bu olayın; Dünya'nın dönüşünü etkilediğini, günün uzunluğunu azalttığını, gezegenin şeklini biraz değiştirdiğini ve Kuzey Kutbu'nu 2.5 santimetre kaydırdığını hesapladılar. 
  • 9,0 büyüklüğündeki bir deprem Dünya'yı nasıl etkiler? Endonezya depremi Dünya'yı nasıl etkiledi?

    NASA'nın Pasadena, Kaliforniya'daki Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan Dr. Richard Gross ve NASA'nın Greenbelt, Md.'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Dr. Benjamin Fong Chao, tüm depremlerin Dünya'nın dönüşü üzerinde bazı etkileri olduğunu söyledi; sadece zar zor fark edilirlerdi.
  • 9,0 büyüklüğündeki bir deprem Dünya'yı nasıl etkiler? Endonezya depremi Dünya'yı nasıl etkiledi?

    Chao, "Kütle hareketini içeren herhangi bir dünyevi olay, mevsimsel hava koşullarından, araba sürmeye kadar Dünya'nın dönüşünü etkiler" dedi.

    Ayrıca araştırmacılar depremin gün uzunluğunu 2,68 mikrosaniye azalttığını da buldular. Bunu, yerinde hızla dönen bir patenciye benzetebiliriz. Patenci hızla dönerken kollarını vücuda yaklaştırdığında normalinden daha hızlı hareket eder.
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