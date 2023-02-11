Chao, "Kütle hareketini içeren herhangi bir dünyevi olay, mevsimsel hava koşullarından, araba sürmeye kadar Dünya'nın dönüşünü etkiler" dedi.

Ayrıca araştırmacılar depremin gün uzunluğunu 2,68 mikrosaniye azalttığını da buldular. Bunu, yerinde hızla dönen bir patenciye benzetebiliriz. Patenci hızla dönerken kollarını vücuda yaklaştırdığında normalinden daha hızlı hareket eder.