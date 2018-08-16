Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019'da İstanbul'da yapılacak

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Türk Gastroenteroloji Derneği’nin 1959 yılında kurulduğunu, ülkemizdeki tüm Gastroenteroloji uzman ve asistanlarının üye olduğu alanındaki ana uzmanlık derneği olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Bor, 2019 yılında İstanbul’da yapılacak Dünya Gastroenteroloji Kongresi ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Dünya Gastroenteroloji Derneği (World Gastroenterology Organisation-WGO) 100 üye derneğin oluşturduğu ve dünya çapında 50.000’den fazla gastroenteroloji uzmanını temsil eden bir federasyondur. Türk Gastroenteroloji Derneği, 2014 yılında WGO’ya başvurarak 2019 Dünya Gastroenteroloji Kongresi organizasyonunun İstanbul’da yapılması için girişimlerde bulunmuş ve WGO, Dünya Kongresinin oybirliği ile 21-24 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılmasına karar vermiştir. Kongrenin Türkiye’ye alınma sürecinde, şu an WGO’nun Başkanlığını da yapan Prof. Dr. Cihan Yurdaydın’ın da destekleri olmuştur. Kongre hedef kitlesi, halen Devlet politikamızın da önemli bir parçası olan Türki Cumhuriyetler ile Arap ve Afrika ülkeleri, Rusya olarak saptanmıştır. Bu bölgeler dışında tüm dünyadan 5.000’i aşkın katılımcı beklenmektedir” dedi.

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