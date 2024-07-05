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        Haberler Televizyon 'Dünya Güzellerim Tatilde' ilk bölümüyle ekrana geldi - Magazin haberleri

        'Dünya Güzellerim Tatilde' ilk bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği, Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı 'Dünya Güzellerim Tatilde'nin ilk bölümü izleyicisiyle buluştu. Fenomen program SHOW TV ekranına neşe getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:58
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        İlk bölümüyle ekrana geldi
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        ‘Dünya Güzellerim Tatilde’de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçti ve ekranda eğlenceli dakikalar yaşandı. İzleyicilerin merakla beklediği program sosyal medyaya damgasını vurdu. Program #DünyaGüzellerimTatilde etiketi ile TT listesinde yer aldı.

        'Dünya Güzellerim Tatilde’nin ilk bölümünde; Diva Bülent Ersoy oy birliği ile otel müdürü seçildi ve herkese görevlerini dağıttı. Safiye Soyman yemekten, Banu Alkan temizlikten, Seray Sever de eğlence ve aktiviteden sorumlu oldu. Dünya Güzelleri, müşterilerinin isteklerini yerine getirmeye çalışırken kendi aralarında gerilimler yaşadı. Odasını beğenmeyen Safiye Soyman’ın tepkisi ve Banu Alkan’ın odasını basması ise ilk bölümün unutulmayacak anlarına sahne oldu.

        İşte Safiye Soyman’ın isyanı;

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        Otelin eksiklerini tamamlamak için Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever, İzmir sokaklarında gezdi ve alışveriş yaptı. Temizlik sorumlusu Banu Alkan’ın temizlik malzemesi yerine enerji taşları alması, otel müdürü olan Bülent Ersoy’u sinirlendirdi. Bülent Ersoy, yaptıkları işin sorumluluğunu hatırlattı ve ekibini daha ciddi olması konusunda uyardı. Safiye Soyman’ın flyboard macerası ve diyalogları izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

        Bülent Ersoy’un sinirlendiği o anlar;

        Safiye Soyman’ın muhteşem enerjisiyle İngilizce konuşmaya çalıştığı o anlar bölümün en neşeli anları arasına girdi. Finalde ise Dünya Güzellerim toplandı ve kozlar paylaşıldı, puanlamalar yapıldı. Kahkahalara boğan ilk bölümde Banu Alkan sonuncu, Safiye Soyman üçüncü, Bülent Ersoy ikinci oldu. Seray Sever en yüksek puanı alarak gelecek haftanın müdürü oldu.

        İşte puanlama anları;

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        Gelecek haftanın müdürü Seray Sever tarafından yeni görevler dağıtıldı. Bülent Ersoy temizlikten, Banu Alkan yemekten Safiye Soyman da eğlenceden sorumlu oldu. Ekrana gelen ikinci bölüm tanıtımı ise yeni görevlerinde Dünya Güzellerim’in yine izleyenleri kahkahaya boğacağının, eğlencenin hız kesmeyeceğinin sinyallerini verdi.

        'Dünya Güzellerim Tatilde’nin 2. Bölüm Tanıtımı;

        ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ yeni bölümüyle 11 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünya Güzellerim Tatilde
        #Bülent Ersoy
        #banu alk
        #Safiye Soyman
        #seray sever
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