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HaberlerTeknolojiDünya Hemşireler Günü'nde ücretsiz yolculuk hediye edecek - Haberler
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Uber, Dünya Hemşireler Günü'ne özel kampanya başlattı

Uber, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında bugün hemşirelere "Uber12Mayıs" koduyla ücretsiz bir yolculuk hediye edecek. İşte kampanyanın detayları...

Dünya Hemşireler Günü'nde ücretsiz yolculuk hediye edecek - Haberler
HABERTURK.COM

Akıllı telefon uygulaması üzerinden araç (Türkiye’de taksi) çağırma hizmeti veren teknoloji platformu Uber, hemşireler ve sağlık çalışanlarına 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’ne özel ücretsiz bir taksi yolculuğu hediye ediyor.

Koronavirüs salgınında mücadele eden hemşireler ve sağlık çalışanları 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nde “Uber12Mayıs” koduyla UberTaksi ile ücretsiz seyahat edebilecekler.

Verilen bilgiye göre Uber12Mayıs promosyonu 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 23:55’e kadar geçerli olup, başka indirim veya promosyon ile birleştirilemeyecek. Promosyon bir yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK'

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, ’’Dünyada yaşanan bu salgın döneminde hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız ülkemizde olağanüstü bir çaba gösterdiler. Uber olarak hepimizin hayatına dokunan ve kapanma döneminde tüm gücüyle çalışmaya devam eden değerli hemşirelerimiz ile tüm sağlık çalışanlarına 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü vesilesiyle teşekkür etmek istedik” dedi.

Uber, geçen Türkiye’deki Covid-19 salgını ile mücadele sürecine destek olmak amacıyla, İstanbul’da görev yapan sağlık çalışanlarının evlerinden hastaneye gidiş gelişlerinde ticari sarı taksileri ücretsiz kullanabilmelerini sağlayan “Uber Medikal Taksi” hizmetini hayata geçirerek 5000 ücretsiz taksi yolculuğu yapılmasını sağlamıştı.

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