Türkiye, gruptaki ilk iki deplasman maçında Gürcistan’ı 3-2 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış ancak sahasında güçlü rakibi İspanya karşısında 6-0’lık ağır bir yenilgi yaşamıştı. Bu sonuçlarla birlikte E Grubu’nda üç puanla üçüncü basamakta yer alan Ay-Yıldızlılar, şimdi Bulgaristan deplasmanında hem moral bulmak hem de puanını altıya yükseltmek istiyor. Peki, Bulgaristan- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...