Dünya Kupası'nın baba oğulları!

Yargıtay, beraat kararını bozdu; eşini öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

Kahramanmaraş'ta, 5 yıl önce yolda yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki Sevgi Gevşek'i öldürdüğü öne sürülen eşi 34 yaşındaki Durdu Gevşek hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından oy çokluğu bozuldu. Karar sonrası yeniden yargı... Daha Fazla Göster Kahramanmaraş'ta, 5 yıl önce yolda yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki Sevgi Gevşek'i öldürdüğü öne sürülen eşi 34 yaşındaki Durdu Gevşek hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından oy çokluğu bozuldu. Karar sonrası yeniden yargılanan Durdu Gevşek, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (DHA) Daha Az Göster