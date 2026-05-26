        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası öncesi Lionel Messi’nin sağlık durumu belli oldu!

        Inter Miami'nin Philadelphia ile oynadığı maçta Lionel Messi'nin sakatlanarak oyundan çıkması Arjantinli taraftarları endişelendirdi. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin durumu netlik kazandı.

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 13:37 Güncelleme:
        İşte Dünya Kupası öncesi Messi'nin durumu!

        Arjantin'de Dünya Kupası öncesi Lionel Messi tedirginliği yaşandı. Messi, Inter Miami'nin Philadelphia Union ile oynadığı maçın 72. dakikasında sol uyluk arkasını acı içinde tutarak oyuncu değişikliği talep etti ve doğrudan soyunma odasına gitti.

        Bu görüntülerin ardından Arjantin basınında Messi'nin sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda oynamasının zor olduğu iddiaları çıktı.

        AÇIKLAMA GELDİ

        Inter Miami, Messi'nin sakatlığı sonrası yaptığı resmi açıklamada ilk kontroller sonucunda Messi’nin ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.

        Açıklamada, ağır ve yağışlı saha şartlarının yıldız oyuncunun sol adalesinde aşırı yüklenmeye bağlı kas yorgunluğuna yol açtığı ifade edildi.

        Öte yandan Fabrizio Romano da Messi'nin durumunun ciddi olmadığını ve Dünya Kupası'nda forma giyebilecek durumda olduğunu aktardı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
