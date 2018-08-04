Dünya meyve suyu pazarı 38,9 milyar litreye ulaştı

Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, dünya meyve suyu pazarının yüzde 1'lik büyüme ile 38,9 milyar litreye ulaştığını belirterek, "Türkiye'de ise üretim yüzde 7,7'lik büyümeyle 800 milyon litreye yükseldi. Yani dünya toplam meyve suyu üretiminin yüzde 2'sini Türkiye gerçekleştirmektedir." dedi.

Kılınç, yaptığı yazılı açıklamada, Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi AŞ'nin 1968 yılında Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaklaşık 75 bin metrekare arazi üzerine kurulduğunu, o günden bu yana şirketin her geçen gün büyüdüğünü, işlenen meyve miktarının yılda 20 bin tondan 125 bin tona çıkarıldığını bildirdi.

Aroma'nın üretim tesisinde elma, şeftali, kayısı, vişne, havuç, siyah havuç, domates, çilek, ahududu, nar, ayva, armut, kızılcık, kuşburnu ve üzüm gibi sebzelerin işlendiğini anlatan Kılınç, günlük 800 ton elma, 500 ton vişne, 500 ton şeftali ve kayısı, 400 ton üzüm, 400 ton siyah havuç ve 150 ton nar işlendiğini söyledi.

Kılınç, Aroma bünyesinde 95'i beyaz yaka olmak üzere toplamda 320 kişinin çalıştığını ifade ederek, 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, İsveç, ABD, Çin, Fildişi Sahilleri, Meksika ve İtalya gibi ülkelerin de bulunduğunu aktardı.

Aroma'nın meyve suyunun yanı sıra doğal kaynak suyu, gazoz, soğuk çay, aromalı ve gazlı içecekler gibi önemli ürün gruplarında da öne çıktığını belirten Kılınç, ilk defa üretimini yapacakları ürünleri, müşterilerin beklentilerine kulak vererek gerçekleştirdiklerini, ayrıca düzenledikleri tadım etkinliklerinin de kendilerinin en büyük kılavuzu olduğunu söyledi.

Spora destek veren Aroma'nın Akseki Dağ Koşusu'na 11 yıldır, Bursaspor'a da yıllardır sponsorluk desteği verdiğini anlatan Kılınç, Bursaspor altyapısına meyve suyu desteği de sağladıklarını aktardı.

- "Meyve sularına koruyucu kullanılmıyor"

Sefer Kılınç, son dönemde meyve sularının zararlı olduğu ve meyve sularına tatlandırıcı ve koruyucu katıldığına dair iddialar bulunduğunu hatırlatarak, bu gibi iddiaların hiçbir temeli olmadığını, bu kişilerin reyting kaygısıyla açıklama yaptığını söyledi.

Meyve sularına hangi katkı, tatlandırıcı ve renklendirici maddelerin katılabileceğinin Dünya ve Türk Gıda Kodeksi'ne göre belirlendiğini aktaran Kılınç, "Ancak Türkiye'de, 1980'li yıllardan bu yana meyve suyu ve türevlerine, Gıda Kodeksi kararınca koruyucu madde katılmasına izin verilmemektedir. Zaten uygulanan koruma teknolojisi de, koruyucu kullanılmasını gerektirmez. Meyve sularının muhafazası için de koruyucu kimyasal madde kullanılması tamamen yasaktır. Eğer ürün koruyucu içerseydi, ambalajı açıldıktan sonra da meyve suyu bozulmazdı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de yıllık 800 milyon litre meyve suyu üretiliyor"

Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, dünya meyve suyu pazarının yüzde 1'lik büyüme ile 38,9 milyar litreye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

Türkiye'de ise üretim yüzde 7,7'lik büyümeyle 800 milyon litreye yükseldi. Yani dünya toplam meyve suyuüretiminin yüzde 2'sini Türkiye gerçekleştirmektedir. Bunun 10 milyar litresi Avrupa pazarından gelmektedir. Türkiye'de kişi başına düşen ortalama yıllık meyve suyu ve nektarı tüketim miktarı 10 litre civarındadır. Avrupa'da ise kişi başına düşen yıllık ortalama meyve suyu ve nektarı tüketimi 22 litre civarındadır. Bu rakam Almanya'da 31 litre, Finlandiya ve Hollanda'da 28 litre, Avusturya ve Fransa'da 25 litredir. Sağlıklı bir hayat için meyve ve sebzenin beslenmenin en önemli parçası olduğunu kimse reddetmiyor. Önemli olan meyve ve meyve suyunu hangi miktarlarda beslenmemize dahil ettiğimiz. Biz bunu doğru anlatabildiğimiz zaman meyve suyu tüketiminin de artacağına inanıyoruz.

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