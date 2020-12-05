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Dünya Mühendisler Günü nedir? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları

Bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü olarak kutlanıyor. Hayatın her aşamasında emeği olan mühendisler 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nde anılıyor. Ulusal olarak her yıl 5 Aralıkta kutlanan Dünya Mühendisler Günü önemi nedir? En güzel Mühendisler Günü mesajları ve sözleri sizlerle

Dünya Mühendisler Günü nedir? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları

5 Aralık Mühendisler Günü mesajları oldukça araştırılıyor. Her sene dünya üzerinde kutlanan Dünya Mühendisler Günü nedir? İşte en güzel Dünya Mühendislik Günü mesajları...

5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?

Mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Ülkemizde en önemli meslekler arasında gösterilen mühendislik her yıl 5 Aralık günü kutlanıyor. Dünya üzerinde başka ülkelerde farklı tarihlerde kutlandığı biliniyor. Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık tarihide kutlamaktadır.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI

Bilimsel ve teknolojik sayısız ilerlemenin mimarı olan, ilkleri başaran ve bu bilim ve teknolojiyle ülkemizi kalkındıracak tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Yaşamı kolaylaştıran, hayata verimlilik katan ve fikirleri ile her daim üretkenlik gösteren tüm mühendislerin ve mühendis adaylarının 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Her alanda bilgi ve teknoloji geliştiren ve uygulayan tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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