Dünya şampiyonu Muhammed Furkan Özbek'e coşkulu karşılama

Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 145 kiloyla altın, silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş ve toplamda 324 kiloyla rekor kırarak dünya şampiyonu olan Muhammed Furkan Özbek, memleketi Yozgat'ta davul ve zurna ile karşılandı.

Şehir girişinde karşılanan şampiyon halterci, araç konvoyu ile eskort eşliğinde Yozgat Valiliği'ne gitti. Burada Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur'u makamında ziyaret eden Özbek, daha sonra Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde şampiyon halterciyi ailesi yalnız bırakmadı.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

305 kilo ile dünya rekorunu elinde bulunduran Türkiye'nin efsanevi haltercilerinden olimpiyat ve dünya şampiyonu Halil Mutlu'nun rekorunu 324 kilo ile kırarak dünya şampiyonu olan milli halterci Özbek, "Yozgat'ta bugün çok güzel bir karşılama yapıldı. 15 yılın ardından gelen ilk altın madalyaydı. Bunu dünya rekoru kırarak elde etmek bize nasip oldu. Çok mutluyum. Hem ülkemize hem de Yozgat'a böyle bir madalya kazandırmak bizim için tarifsiz bir duygu. Yozgat halkının yoğun ilgisine maruz kaldım. Hem aileme kendi memleketlerinde böyle bir mutluluk yaşata bilmek beni çok duygulandırdı" dedi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ise, "Furkan'ın şampiyonluğunu dilekolay diyerek geçiştirmek çok basite indirgemektir. 15 yıl aradan sonra halter branşımızda Halil Mutlu'nun rekorunu kırarak ülkemize ve Yozgat'ımıza getiren şampiyonumuzu tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şampiyon Halterci Muhammed Furkan Özbek'in babası Ünal Özbek ve annesi Firdevs Özbek de çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yiğitler Şehri Yozgat'ın bir şampiyonunu ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yiğidimiz Norveç'te düzenlenen dünya şampiyonasında rekor üstüne rekorlar kırarak 15 yıl sonrasında bir kez daha halterde ülkemize Yozgat'ımıza dünya şampiyonluğunu kazandırdı, biz tebrik ediyoruz" cümlelerine yer verdi.