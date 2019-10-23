Tedavisi mümkün olmayan 'miyelopati' hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Belçikalı ünlü paralimpik atlet Marieke Vervoort, ötanaziyle yaşamına son verdi.

40 yaşındaki kadın atlet, son 19 yıldır omuriliğinde ortaya çıkan ve kaslarının güçsüzleşmesine neden olan hastalık nedeniyle acı çekiyordu.

Bugüne kadar katıldığı pek çok dünya şampiyonasında birinci gelen, son olarak 2016'da düzenlen Rio Olimpiyatları'nda dereceye giren Vervoort, olimpiyatların ardından ötenaziyi ciddi şekilde düşündüğünü açıklamıştı.

"Ne zaman duracağıma kendim karar vermek istiyorum" diyen Vervoort, geçtiğimiz Ocak ayında da ötanaziye karar verdiğini açıklamıştı.