Dünya Tiyatro Günü DasDas'ta bir klasikle kutlandı
Haldun Taner'in başyapıtlarından 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' oyununun prömiyeri Dünya Tiyatro Günü'nde, güçlü oyuncu kadrosuyla DasDas'ta gerçekleşti. Oyun sadece 10 özel temsille tiyatroseverlerle buluşacak
Haldun Taner’in tiyatro tarihimize ışık tutan oyun içinde oyunu ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ sezonda sadece 10 temsille DasDas’ta tiyatroseverlerle buluştu. 27 Mart Cuma akşamı prömiyeri gerçekleşen oyunun kadrosunda Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın, Taner Rumeli yer alıyor.
Büyük bir ilgiyle gerçekleşen prömiyerde Alp Navruz, Cemal Hünal, Hakan Yılmaz, Toygan Avanoğlu, İdil Fırat, Hande Subaşı, Fatoş Kabasakal, Ayfer Dönmez, Onur Dilber ve Sergen Deveci gibi ünlü isimler ekibi yalnız bırakmadı.
28 Mart, 9 ve 10 Nisan tarihlerinde yeniden DasDas’ta sahnelenecek, ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ oyunu Türk tiyatrosunun geçirdiği büyük dönüşümü sahne üzerinde, oyun içinde oyun anlayışıyla seyirciyi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.
“Metne sadakat mi, yoksa doğaçlamanın özgürlüğü mü?” sorularını mizahın ince zekâsıyla soran oyun, tiyatromuzun batılılaşma serüvenine de ayna tutuyor. Kahkaha ile hüznü iç içe geçiren oyun, geleneğin ve yeniliğin sahnedeki çekişmesini büyük bir ustalıkla görünür kılıyor. Oyunun biletleri Biletinial ve Mobilet'te satışa çıktı.