Dünya yıldızları ve genç yetenekler, İş Sanat sahnesinde!

İstanbul’da ilk kez konser verecek Rita Payés, sıradışı piyanist Lucas Debargue ve operanın süperstarı Jakub Józef Orliński gibi dünya yıldızlarını ağırlayacak olan İş Sanat sahnesi, Feridun Düzağaç’ın sevilen şarkılarına, genç yeteneklerimizin performanslarına, Tanpınar’ın şiirlerine ve yepyeni bir çocuk oyununa da ev sahipliği yapıyor.

PAYÉS İLK KEZ İSTANBUL’DA!

Günümüz müzik sahnesinin parlayan yıldızlarından İspanyol tromboncu, şarkıcı ve şarkı yazarı Rita Payés, ilk kez İstanbul’da! Güçlü olduğu kadar hüzünlü sesi caz, bossa nova, lounge gibi farklı türlerden ilham alan şarkılarıyla Payés, 11 Şubat Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu sahnesini, klasik gitarcı annesi Elisabeth Roma, Pol Batlle, Juan Rodríguez Berbín ve Horacio Fumero ile paylaşıyor. Payés, son albümü De Camino al Camino’dan şarkılarını seslendirecek.

KREMERATA BALTICA VE LUCAS DEBARGUE İLE MÜZİK ZİYAFETİ Keman virtüözü Gidon Kremer tarafından Baltık ülkelerinin en yetkin müzisyenleriyle kurulan Kremerata Baltica oda orkestrası, sıradışı Fransız piyanist Lucas Debargue ile güçlerini birleştirerek dinleyicilerini benzersiz bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. 19 Şubat Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserde, Bach, Magin, Mozart, Arvo Pärt ve Jančevskis’in eserleri seslendiriyor. Yeteneği ve ifade gücüyle övgüler toplayan Debargue ile Grammy ödüllü yorumcular, müziği en rafine haliyle dinleyicilere sunacak. JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI VE IL POMO D’ORO İLE İTALYAN BAROK DÖNEMİNE YOLCULUK Opera dünyasının süperstarı Jakub Józef Orliński ve dönem müziğinin dünyaca ünlü temsilcisi Il Pomo d’Oro, 2024 BBC Music Magazine Ödülü’nü kazanan “Beyond” albümlerini İş Sanat dinleyicileri için seslendiriyor. Vokal tekniğini, dans geçmişinden gelen fiziksel performans yeteneğiyle birleştirmesiyle bir fenomene dönüşen ve iki kez Grammy ödülüne aday gösterilen sanatçı, 13 Mart Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu’nda, “zamanının çok ötesinde” gördüğü barok dönemden bir repertuvarı paylaşacak. REKLAM FERİDUN DÜZAĞAÇ’TAN AŞK ŞARKILARI Türkçe rock ve akustik müziğin önemli isimlerinden Feridun Düzağaç, İş Sanat dinleyicileriyle 5 Şubat Perşembe akşamı 20.30’da buluşuyor. 90’lı yıllardan itibaren kendine özgü tarzı, sade düzenlemeleri ve gitar melodileriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Düzağaç, aşkı ve hüznü anlatan şarkılarını İş Kuleleri Salonu’nda söyleyecek.