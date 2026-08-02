1 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Telatini Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı. İsrail'in hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Deyr el-Latin Caddesi'nde toplanan sivilleri hedef alan hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin güneyindeki Hayy er-Reis Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze kentinin kuzeyindeki Gazali bölgesinde düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı. Deyr el-Belah kentinin doğu girişine düzenlenen İHA saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti. Sabah saatlerinde Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Üçüncü Cadde'de bir grup Filistinliyi hedef alan İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı böylece 8'e yükseldi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1222 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 53 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 349'a, yaralı sayısının ise 174 bin 162'ye yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.