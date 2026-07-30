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        Haberler Dünya 3 Filistinli hayatını kaybetti

        3 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        3 Filistinli hayatını kaybetti

        Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

        İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 Filistinlinin cansız bedeni ile 3 yaralı, bölgedeki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

        Han Yunus kentindeki "Refah Garajı" bölgesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze kentinin batısında yer alan Şati Mülteci Kampı yakınlarında bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 7 kişi yaralandı; hastane kaynakları, saldırıda yaralanan 5 Filistinlinin Şifa Hastanesine ulaştırıldığını söyledi.

        *Fotoğraf: AA

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