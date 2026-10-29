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        Haberler Dünya 5 Filistinli hayatını kaybetti

        5 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        5 Filistinli hayatını kaybetti

        Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerleşim alanlarına saldırı düzenledi.

        Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan kamyonların işlemlerinin yapıldığı noktanın hedef alındığı saldırıda, 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Ölen ve yaralananlar arasında bazı hükümet görevlilerinin de olduğu belirtildi.

        İsrail ordusunun güneydeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği İHA saldırısında Muhammed Alyan el-Buyuk isimli Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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        Han Yunus kentinde bir grup vatandaşın hedef alındığı diğer bir saldırıda 11 kişinin, ardından düzenlenen ikinci saldırıda da 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırı sonucu yaralanan 3 Filistinliden ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

        İsrail ordusunun Deyr Belah kentinde İHA'dan açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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