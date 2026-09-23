Beyaz Saray harekete geçti: 7/24 yayın yapan Trump TV açıldı

Trump TV'nin yayına başlaması, büyük televizyon kanallarının Beyaz Saray havuz yayınlarından çekilmesinin ardından geldi. Söz konusu kuruluşlar, Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişimini engellemesinin ardından dayanışma göstermek amacıyla Trump'ın havuz etkinliklerini takip etmek üzere artık kamera ekipleri göndermeyeceklerini açıkladı.
Trump, söz konusu üç medya kuruluşunun başkanlığını adil biçimde haberleştirmediğini öne sürdü.
Üç medya kuruluşu ise ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi'ndeki basın özgürlüğü güvencelerine atıfta bulunarak Beyaz Saray'a erişimlerini yeniden kazanmak amacıyla dava açtı.
Televizyon havuzunu oluşturan beş kanalın, CNN'in yanı sıra ABC, CBS, NBC ve Fox News, aldığı karar, medya kuruluşlarına geniş biçimde dağıtılan televizyon yayın görüntülerinin Trump'ın etkinliklerinin çoğunda artık kullanılamayacağı anlamına geliyor.