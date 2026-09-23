Beyaz Saray harekete geçti: 7/24 yayın yapan Trump TV açıldı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın üç medya kuruluşunun Beyaz Saray'a erişimini yasaklamasının ardından "Trump TV" adını verdiği yeni yayın platformunu hayata geçirdi. Ancak platformda şu ana kadar ağırlıklı olarak daha önce yayımlanmış görüntüler yer alıyor.

Beyaz Saray tarafından tanıtılan Trump TV'nin, sanılanın aksine kablolu televizyonda yayın yapan bir kanal olmadığı ortaya çıktı. Trump TV, Beyaz Saray tarafından işletilen ve YouTube üzerinden yayın yapan yeni bir sayfa. Platform, gerekirse arşiv görüntülerine başvurarak 7 gün 24 saat yayın yapacak.

Trump TV yayın hayatına, Trump'ın bu yıl 4 Temmuz öncesinde Rushmore Dağı'nda yaptığı bir konuşmayla başladı.

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Beyaz Saray, Trump TV'nin "7 gün 24 saat yayın yapacağını, gerçek zamanlı olarak güncelleneceğini ve geçmişten önemli anları, duyuruları ve yönetimin en güncel gelişmelerini tek bir yerde sunacağını" açıkladı.

TRUMP VE MEDYA ARASINDA SAVAŞ Trump TV'nin yayına başlaması, büyük televizyon kanallarının Beyaz Saray havuz yayınlarından çekilmesinin ardından geldi. Söz konusu kuruluşlar, Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişimini engellemesinin ardından dayanışma göstermek amacıyla Trump'ın havuz etkinliklerini takip etmek üzere artık kamera ekipleri göndermeyeceklerini açıkladı. Trump, söz konusu üç medya kuruluşunun başkanlığını adil biçimde haberleştirmediğini öne sürdü. Üç medya kuruluşu ise ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi'ndeki basın özgürlüğü güvencelerine atıfta bulunarak Beyaz Saray'a erişimlerini yeniden kazanmak amacıyla dava açtı. Televizyon havuzunu oluşturan beş kanalın, CNN'in yanı sıra ABC, CBS, NBC ve Fox News, aldığı karar, medya kuruluşlarına geniş biçimde dağıtılan televizyon yayın görüntülerinin Trump'ın etkinliklerinin çoğunda artık kullanılamayacağı anlamına geliyor.