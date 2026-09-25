ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon'un bu cumartesi evleneceği bildirildi. Düğüne ABD Başkanı Trump'ın da katılmasının bekleniyor.

Middle East Eye'da yer alan habere göre, 2021-2024 yılları arasında Trump'ı çeşitli davalarda temsil eden Habba, Trump'a yakın isimler arasında yer alıyor. Trump, geçen yıl Habba'yı New Jersey Bölgesi Geçici ABD Başsavcısı olarak görevlendirmişti. Ancak atamanın hukuka aykırı olduğuna karar verilmesinin ardından Habba, aralık ayında görevinden ayrılmıştı.

MİLLER HOLDİNG'İN CEO'SU

29 yaşındaki Turhan Mildon, ailesine ait Miller Holding'in CEO'su olarak görev yapıyor. Şirketin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki iştiraki Milvest, 2021'den bu yana ülkede yaklaşık 1 milyar dolar değerinde inşaat projesi üstlendi. Bu projeler arasında Kinşasa Finans Merkezi ve bir spor kompleksi de bulunuyor.

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Miller Holding ayrıca Kisangani kentinde yaklaşık 67 milyon dolar değerinde bir İHA üssünün inşasını üstlendi. Mildon’un ticari faaliyetleri Venezuela’ya da uzanıyor. Şirketin iştiraki Vencement, Venezuela’daki 10 çimento fabrikasının yeniden faaliyete geçirilmesi için ülke yönetimiyle anlaşma yaptı.

ÇORUM FK'DA ASBAŞKAN

Turhan Mildon, bu sezon Süper Lig’e yükselen Çorum FK’da da asbaşkanlık görevini yürütüyor.