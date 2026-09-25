Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın eski danışmanı Türk iş insanıyla evleniyor

        Trump'ın eski danışmanı Türk iş insanıyla evleniyor

        ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı ve eski New Jersey Geçici ABD Başsavcısı Habba'nın, Türk iş insanı Turhan Mildon bu cumartesi evleneceği bildirildi. Düğüne Trump'ın da katılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 09:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'ın eski danışmanı Türk iş insanıyla evleniyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon'un bu cumartesi evleneceği bildirildi. Düğüne ABD Başkanı Trump'ın da katılmasının bekleniyor.

        Middle East Eye'da yer alan habere göre, 2021-2024 yılları arasında Trump'ı çeşitli davalarda temsil eden Habba, Trump'a yakın isimler arasında yer alıyor. Trump, geçen yıl Habba'yı New Jersey Bölgesi Geçici ABD Başsavcısı olarak görevlendirmişti. Ancak atamanın hukuka aykırı olduğuna karar verilmesinin ardından Habba, aralık ayında görevinden ayrılmıştı.

        MİLLER HOLDİNG'İN CEO'SU

        29 yaşındaki Turhan Mildon, ailesine ait Miller Holding'in CEO'su olarak görev yapıyor. Şirketin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki iştiraki Milvest, 2021'den bu yana ülkede yaklaşık 1 milyar dolar değerinde inşaat projesi üstlendi. Bu projeler arasında Kinşasa Finans Merkezi ve bir spor kompleksi de bulunuyor.

        REKLAM

        Miller Holding ayrıca Kisangani kentinde yaklaşık 67 milyon dolar değerinde bir İHA üssünün inşasını üstlendi. Mildon’un ticari faaliyetleri Venezuela’ya da uzanıyor. Şirketin iştiraki Vencement, Venezuela’daki 10 çimento fabrikasının yeniden faaliyete geçirilmesi için ülke yönetimiyle anlaşma yaptı.

        ÇORUM FK'DA ASBAŞKAN

        Turhan Mildon, bu sezon Süper Lig’e yükselen Çorum FK’da da asbaşkanlık görevini yürütüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Turhan Mildon
        #ABD
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik
        Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları
        New York'ta Netanyahu protestosu
        New York'ta Netanyahu protestosu
        Türkiye'den Netanyahu'ya peş peşe tepkiler
        Türkiye'den Netanyahu'ya peş peşe tepkiler
        Trump: Çin ile ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı
        Trump: Çin ile ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        Hangi karakter hangi kitabı okurdu?
        Hangi karakter hangi kitabı okurdu?
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        12 yıldır firardaydı... Bir çapkınlık sonu oldu!
        12 yıldır firardaydı... Bir çapkınlık sonu oldu!
        Geçici bir heves olduğuna inanıyor
        Geçici bir heves olduğuna inanıyor
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        12 yaşındaki çocuğun ölümünde "İtildi" şüphesi
        12 yaşındaki çocuğun ölümünde "İtildi" şüphesi
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Ölen kişinin ehliyeti katili yakalattı
        Ölen kişinin ehliyeti katili yakalattı
        Aile yardımı bildirimini unutmayın
        Aile yardımı bildirimini unutmayın
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!