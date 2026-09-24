ABD'de federal yargıçtan basın kuruluşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesi kararı

ABD'de federal yargıç, CNN, MS Now ve Politico haber kuruluşlarının Beyaz Saray'a erişimleri için gerekli olan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilen akreditasyonlarının iadesine hükmetti.

CNN'in haberine göre, başkent Washington'daki federal mahkemenin yargıcı Timothy Kelly, CNN, MS NOW ve Politico'nun Trump'ın yasak kararına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Yargıç Kelly, söz konusu basın kuruşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesine hükmetti.

TRUMP BEYAZ SARAY'A GİRİŞLERİNİ YASAKLAMIŞTI

Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

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CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

Ardından ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN gibi önde gelen televizyon haber kuruluşları, ortak havuz yayınlarını askıya almıştı.