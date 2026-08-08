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        Haberler Dünya ABD'de helikopter kazası

        ABD'de helikopter kazası

        ABD'nin Utah eyaletindeki orman yangınına müdahalede bulunan helikopterlerden birinin kaza yaptığı ve içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 01:12 Güncelleme:
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        ABD'de helikopter kazası

        ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA), Utah'taki orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

        Söz konusu yangını söndürmek için görev yapan 7 helikopterden birinin kaza yaptığı belirtilen açıklamada, helikopterin içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

        Utah'ta 27 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangın yaklaşık 427 kilometrekarelik alana yayılmıştı. Yangın, yüzde 19 oranında kontrol altına alınmıştı.

        *Haberde, arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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